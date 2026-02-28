  1. В Україні

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок за вбивство 10-річної дитини

18:01, 28 лютого 2026
Чоловік завдав дитині численних тілесних ушкоджень, від яких вона померла.
Верховний Суд залишив у силі довічний вирок за вбивство 10-річної дитини
Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження щодо перегляду вироку, яким чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю. Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

У касаційній скарзі сторона захисту наполягала на неправильному застосуванні норм кримінального законодавства та невідповідності призначеного покарання тяжкості злочину. Захисник стверджував, що в діях обвинуваченого відсутній прямий умисел на позбавлення життя, а подію слід кваліфікувати як умисне тяжке тілесне ушкодження.

Втім, Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій і не знайшов підстав для перегляду рішення.

Раніше вироком Ужгородського міськрайонного суду чоловіка було визнано винним в умисному вбивстві малолітньої дитини з особливою жорстокістю. У листопаді 2025 року Закарпатський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

У ході судового розгляду прокурори довели, що засуджений завдав дитині численних тілесних ушкоджень, від яких вона померла. Також постраждала її молодша сестра, якій було спричинено тілесні ушкодження. Після побиття дітям не надали необхідної допомоги.

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після події. Упродовж досудового розслідування та судового розгляду він перебував під вартою без права внесення застави.

Остаточно його визнано винним за п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю, та призначено найсуворіше покарання — довічне позбавлення волі.

Крім того, у грудні 2025 року матір дитини засуджено за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, що спричинило смерть). Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки 8 місяців та поклав обов’язки, зокрема проходження пробаційної програми.

Наразі молодша дитина проживає з рідним батьком та проходить психологічну реабілітацію.

