Помилка в дипломі 1980 року заблокувала пенсію: суд встановив факт належності документа

Розбіжність у по батькові не дозволяла чоловіку зарахувати період навчання до страхового стажу для призначення пенсії за віком.

Помилка в одному слові — по батькові — заблокувала зарахування трирічного періоду навчання до страхового стажу. Без цього чоловік не міг повноцінно оформити пенсію за віком.

Кодимський районний суд Одеської області розглянув справу №503/271/25 та встановив: диплом 1980 року, в якому допущено розбіжність у по батькові, належить саме заявникові. Водночас суд визнав, що під час розгляду справи заявник зловживав процесуальними правами, оскільки не повідомив усіх істотних обставин.

Обставини справи

Заявник звернувся до суду в порядку окремого провадження із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа — диплома, виданого 17 липня 1980 року середнім професійно-технічним училищем № 1 м. Кишиніва Молдовської РСР.

У дипломі його по батькові зазначено з розбіжністю порівняно з чинними паспортними даними. Саме через цю невідповідність орган Пенсійного фонду не зараховував період навчання до страхового стажу.

Справу розглядали відповідно до пункту 6 частини 1 статті 315 ЦПК України — як встановлення факту належності документа особі, якщо персональні дані в ньому не збігаються з паспортними.

Під час розгляду суд:

витребував додаткові докази;

звернувся із судовим дорученням про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Молдова на підставі Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13 грудня 1993 року;

станом на день ухвалення рішення відповіді від іноземної сторони не отримав.

Водночас у вересні 2025 року заявник подав свідоцтво про зміну по батькові від 21 січня 1987 року, видане органом РАЦС м. Кострома. Із нього вбачається, що після видачі диплома він змінив по батькові.

Отже, на момент отримання диплома у 1980 році заявник мав інше по батькові, ніж те, яке зазначене у його нинішньому паспорті. Окрім того, суд встановив, що навіть з урахуванням тодішніх даних у дипломі було допущено помилку в написанні по батькові.

Суд звернув увагу: у первинній заяві чоловік зазначив, що не знає причин розбіжності, та не подав одразу документ про зміну по батькові. Це спричинило затягування розгляду справи, зокрема через необхідність міжнародного доручення.

На підставі пункту 1 частини 2 статті 44 ЦПК України суд визнав такі дії зловживанням процесуальними правами, оскільки заявник не сприяв повному й своєчасному з’ясуванню обставин.

Правова оцінка

Суд застосував: статті 258, 259, 264, 265 ЦПК України; пункт 6 частини 1 статті 315 ЦПК України; пункти 1 та 12 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення».

Суд виходив із того, що:

Встановлюваний факт має юридичне значення — від нього залежить реалізація права на пенсійне забезпечення.

Інший порядок підтвердження цього факту законом не передбачено.

Встановлення факту дає можливість підтвердити страховий стаж.

Оцінивши сукупність доказів, суд дійшов висновку, що диплом серії НОМЕР_1 від 17 липня 1980 року належить заявникові.

Рішення

Суд задовольнив заяву та встановив факт належності заявникові диплома, виданого середнім професійно-технічним училищем № 1 м. Кишиніва Молдовської РСР 17 липня 1980 року.

Рішення набирає законної сили після спливу строку апеляційного оскарження, якщо апеляцію не подано. Апеляційну скаргу можна подати до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів.

