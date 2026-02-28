Стало відомо, чи є порушенням балаклави на працівниках ТЦК

У Міноборони не встановлено заборони на носіння балаклав військовослужбовцями ТЦК та СП, а рішення про їх використання ухвалюють командири на місцях — заявив речник Полтавського обласного ТЦК Істомін.

У наказі Міністерства оборони, який регламентує правила носіння військової форми для представників ТЦК та СП, відсутня норма, що забороняє використання балаклав. Про це в коментарі виданню «Телеграф» повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, пояснюючи, чи вважається порушенням носіння балаклав військовослужбовцями під час оповіщення, а також їхня робота без розпізнавальних знаків.

"Правила носіння форми одягу у військовослужбовців ТЦК та СП, (як і військовослужбовців інших військових частин), затверджені наказом Міноборони №606. Там визначено, які шеврони і де саме повинні носити військовослужбовці різних підрозділів, родів, сил", - заявив Істомін.

За його словами, в наказі заборони носити балаклави не існує.

"Більше того, там прописано, що носіння окремих предметів форми одягу, зокрема балаклави, визначається командиром чи начальником. Це загальне правило для всіх ЗСУ. Наскільки мені відомо, наказу начальника Полтавського обласного ТЦК та СП, одягати балаклави під час заходів оповіщення не існує. Так само мені невідомо про заборону це робити", - наголосив Істомін.

Він пояснив, що рішення щодо носіння балаклав можуть ухвалювати керівники районних ТЦК, начальники відділів і відділень, а також командири рот — вони мають право як дозволити, так і заборонити їх використання для свого особового складу.

Водночас наголошується, що наявність балаклави не перешкоджає коректній перевірці військово-облікових документів: військовослужбовець представляється, пред’являє службові документи, а за потреби для звірки фото з обличчям може приспустити балаклаву.

