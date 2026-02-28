Підвищення пенсій у березні: які вікові надбавки отримають українці

У 2026 році індексація пенсій становитиме 12,1% із підвищенням максимальної доплати до 2595 грн.

У 2026 році індексація пенсій становитиме 12,1%, що трохи більше, ніж торік, коли підвищення складало 11,5%. Водночас зросте і максимальна сума доплати — з 1500 до 2595 гривень. Щоб отримати таке підвищення, розмір пенсії має бути не меншим за 21 500 грн. За даними Пенсійного фонду України, таких пенсіонерів близько 2,5% від загальної кількості, або приблизно 250 тисяч осіб.

Пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок у 2023–2025 роках, повної індексації не отримають. Оскільки їхні виплати розраховані з урахуванням актуальніших і вищих показників середньої зарплати, їм передбачено лише символічну доплату у розмірі 100 гривень.

Для більшості українських пенсіонерів — а це понад 90% — підвищення складе 12,1% від «чистого» розміру пенсії, тобто без урахування різних надбавок за стаж чи особливі заслуги. Через це фактичний відсоток зростання загальної суми виплат для багатьох буде меншим, пише ТСН.

У березні також продовжать діяти дві постійні норми. Перша передбачає додаткове індивідуальне підвищення для осіб, яким виповниться 65, 70, 75 або 80 і більше років. Зокрема, непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності необхідного страхового стажу — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок — мають право на пенсію не менше 40% від мінімальної зарплати, що нині становить 3458,8 грн. Якщо ж пенсія вже перевищує цей рівень, доплата не нараховується.

Друга норма стосується щомісячних вікових надбавок для громадян віком від 70 років. З дня, що настає після дня народження, їм автоматично призначають доплати незалежно від розміру основної пенсії: 300 грн для осіб віком 70–74 роки, 450 грн — для 75–79 років і 570 грн — для тих, кому виповнилося 80 і більше років.

