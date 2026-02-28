Бійка школярів під час перерви: суд не побачив вини матері в адміністративному правопорушенні

Суд у Черкасах розглянув адміністративну справу щодо притягнення жінки до відповідальності за нібито ухилення від виконання батьківських обов’язків після конфлікту між двома школярами, який стався в одному з навчальних закладів.

Черкаський районний суд Черкаської області розглянув адміністративну справу щодо притягнення громадянки до відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків після інциденту між двома школярами, який стався в приміщенні навчального закладу Черкаського району. Про це повідомили у суді.

Обставини справи та позиція сторін

Згідно з матеріалами провадження, правоохоронний орган вважав, що мати неналежно виконувала обов’язки щодо виховання сина, унаслідок чого той начебто спричинив тілесні ушкодження однокласнику. Жінка свою вину не визнала

Під час розгляду справи суд дослідив пояснення сторін і свідків та встановив послідовність подій. Конфлікт між учнями виник під час перерви безпосередньо в класі. Один із школярів підійшов до іншого, коли той сидів за партою, і запхав йому за комір пінопластову кульку. У відповідь хлопець схопив однокласника за одяг, намагаючись з’ясувати причину такої поведінки. Той також схопив його та потягнув на себе, після чого між дітьми почалася бійка і штовханина.

Як встановлено з досліджених матеріалів, один з учасників конфлікту (син особи, відносно якої надійшли матеріали до суду про притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків) запропонував припинити суперечку й заспокоїтися, оскільки мав розпочатися урок. Вважаючи конфлікт вичерпаним, він припинив протистояння, однак інший учень після цього завдав йому удару кулаком у ділянку скроні.

Після повернення дитини додому батьки помітили тілесні ушкодження, звернулися до медичного закладу для обстеження та повідомили правоохоронні органи про подію.

Свідчення учениці, допитаної в судовому засіданні, а також письмові пояснення інших школярів підтвердили, що перший удар завдав саме інший учасник конфлікту. Медична довідка засвідчила наявність у дитини забою м’яких тканин та підшкірної гематоми в ділянці чола.

Правова оцінка та рішення суду

Суд окремо наголосив на правовому принципі: під час перебування дітей у закладі освіти відповідальність за їх життя та здоров’я покладається на керівника та працівників цього закладу.

Оскільки подія сталася саме в навчальному закладі під час перебування дітей під наглядом педагогічного персоналу, підстав вважати матір винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків суд не встановив.

З урахуванням досліджених доказів суд дійшов висновку про відсутність у діях жінки складу адміністративного правопорушення.

