  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Драка школьников во время перемены: суд не увидел вины матери в административном правонарушении

12:17, 28 февраля 2026
Суд в Черкассах рассмотрел административное дело по привлечению женщины к ответственности за якобы уклонение от выполнения родительских обязанностей после конфликта между двумя школьниками, который произошел в одном из учебных заведений.
Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел административное дело о привлечении гражданки к ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей после инцидента между двумя школьниками, который произошёл в помещении учебного заведения Черкасского района. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела и позиция сторон

Согласно материалам производства, правоохранительный орган считал, что мать ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию сына, вследствие чего он якобы причинил телесные повреждения однокласснику. Женщина свою вину не признала.

В ходе рассмотрения дела суд исследовал объяснения сторон и свидетелей и установил последовательность событий. Конфликт между учениками возник во время перемены непосредственно в классе. Один из школьников подошёл к другому, когда тот сидел за партой, и засунул ему за воротник пенопластовый шарик. В ответ мальчик схватил одноклассника за одежду, пытаясь выяснить причину такого поведения. Тот также схватил его и потянул на себя, после чего между детьми началась драка и толкотня.

Как установлено из исследованных материалов, один из участников конфликта (сын лица, в отношении которого поступили материалы в суд о привлечении к административной ответственности за уклонение от выполнения родительских обязанностей) предложил прекратить спор и успокоиться, поскольку должен был начаться урок. Считая конфликт исчерпанным, он прекратил противостояние, однако другой ученик после этого нанёс ему удар кулаком в область виска.После возвращения ребёнка домой родители заметили телесные повреждения, обратились в медицинское учреждение для обследования и сообщили правоохранительным органам о происшествии.

Показания ученицы, допрошенной в судебном заседании, а также письменные объяснения других школьников подтвердили, что первый удар нанёс именно другой участник конфликта. Медицинская справка засвидетельствовала наличие у ребёнка ушиба мягких тканей и подкожной гематомы в области лба.

Правовая оценка и решение суда

Суд отдельно подчеркнул правовой принцип: во время пребывания детей в учреждении образования ответственность за их жизнь и здоровье возлагается на руководителя и работников этого учреждения.

Поскольку событие произошло именно в учебном заведении во время пребывания детей под наблюдением педагогического персонала, оснований считать мать виновной в уклонении от выполнения родительских обязанностей суд не установил.

С учётом исследованных доказательств суд пришёл к выводу об отсутствии в действиях женщины состава административного правонарушения.

