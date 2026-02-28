Конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой силой, есть жертва: что известно об обострении между Израилем и Ираном

Израиль вместе с США нанес удары по Ирану, после чего Тегеран через несколько часов ответил запуском баллистических ракет по Ближнему Востоку.

Как известно, США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Утром 28 февраля в Тегеране прогремели взрывы — Израиль совместно с Соединёнными Штатами наносят удары по иранским военным объектам.

По предварительным оценкам, активная фаза операции может продлиться ещё несколько дней.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац анонсировал «начало превентивных ударов» по Ирану. Новую атаку он назвал средством «для устранения угроз».

Первые взрывы в Тегеране произошли через несколько минут после того, как Кац объявил о начале «превентивного удара». Иранское государственное телевидение сообщило, что взрывов было несколько. Позже произошла вторая волна авиаударов.

Предварительно известно, что было поражено около 30 целей по всему Ирану. Как пишет The Times of Israel, что удары наносились в том числе по домам министров и военных руководителей, объектам Министерства обороны и разведки, а также по президентской резиденции.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль и США провели операцию «для устранения экзистенциальной угрозы», которую представляет террористический режим в Иране».

Позже Иран запустил несколько баллистических ракет по Израилю — это произошло через несколько часов после ударов США и Израиля по Тегерану, а также другим иранским городам — Куму, Хорремабаду и Исфахану. Израильские военные заявили, что их ПВО работает над перехватом ракет.

Позже полиция сообщила, что обломки ракет упали в нескольких районах Израиля. Информации о прямых попаданиях ракет или пострадавших пока не поступало.

Также Иран начал наносить ракетные удары по Ближнему Востоку, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

В Объединённых Арабских Эмиратах сообщили о перехвате иранских баллистических ракет, которые были направлены на территорию страны. В результате падения обломков в жилом квартале Абу-Даби погиб один человек, также зафиксированы повреждения нескольких зданий.

Власти ОАЭ заявили, что готовят жёсткий ответ на атаку.

Саудовская Аравия заявила о присоединении к военной операции против Ирана. В столице страны, Эр-Рияде, в этот день также прогремели взрывы.

