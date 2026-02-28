  1. В мире

В Норвегии подросток готовил подрыв базы НАТО

13:48, 28 февраля 2026
Суд постановил заключить подростка под стражу на две недели.
В Норвегии правоохранители задержали 17-летнего юношу, подозреваемого в подготовке взрыва на объекте НАТО на юго-западе страны. Речь идет о базе в Ставангере, где Североатлантический союз проводит моделирование и тренировку военных операций. Об этом сообщил общественный вещатель NRK.

Суд постановил взять подростка под стражу на две недели, несмотря на то, что он отрицает обвинение. Задержание осуществила Служба внутренней безопасности Норвегии (PST), занимающаяся противодействием терроризму.

По данным PST, юноша, родившийся и выросший в Норвегии, мог придерживаться радикальных взглядов и симпатизировать ИГИЛ. Среди признаков этого следователи называют, в частности, случай, когда он принес в школу флаг этой организации.

По версии правоохранителей, подозреваемый якобы планировал использовать взрывчатку для атаки на Объединенный военный центр НАТО (JWC).

Производство расследуют по статье о подготовке теракта, однако детали о стадии реализации возможного плана пока не разглашаются.

