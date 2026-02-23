Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения
Сегодня трудовые отношения можно оформить любым удобным для их сторон способом, который, конечно, не противоречит предписаниям трудового законодательства. Это может быть как бессрочный, так и срочный трудовой договор, контракт, соглашение о дистанционной работе, совместительство или работа с нефиксированным временем, или же вообще гражданско-правовое соглашение.
Поговорим именно о срочном договоре как о форме реализации права на труд, при которой стороны заранее определяют момент прекращения трудовых отношений. В отличие от бессрочного договора, он заключается на определенный срок или на время выполнения конкретной работы, что обусловливает и особенности его прекращения.
Кодекс законов о труде Украины предусматривает, что одним из оснований прекращения трудового договора является окончание срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ). То есть срочный трудовой договор прекращается преимущественно в связи с окончанием срока его действия, однако возникает вопрос: происходит ли такое прекращение автоматически?
Анализ судебной практики и рекомендации Инспекции по вопросам труда свидетельствуют о том, что каждый пункт контракта имеет приоритет над общими представлениями об автоматическом прекращении срочного договора.
Для начала рассмотрим постановление Верховного Суда № 757/22437/22-ц от 13.12.2023. Между военно-медицинской академией и научно-педагогическим работником был заключен контракт на срок с 01 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Академия уведомила работника о нежелании продолжать трудовые отношения всего за два дня до конца срока договора — 29 июля, а 31 июля издала приказ о его увольнении.
Однако контракт содержал пункт 6.2.1, согласно которому основанием для расторжения контракта является окончание срока его действия. В то же время указанным пунктом определено, что начальник Академии и работник должны по соглашению сторон не позднее чем за 2 месяца определиться в следующем: контракт прекращает действие, контракт продлевается или заключается на новый. А если стороны не выполнят возложенную на них контрактом такую обязанность, он продлевается на новый срок.
Верховный Суд пришел к следующему выводу: невыполнение обязанности по уведомлению в двухмесячный срок является основанием для применения последствий, прописанных в самом контракте — то есть его автоматического продления на новый срок.
Доводы академии, что пролонгация срочного договора нарушает права работодателя на прекращение трудового договора с работником в связи с окончанием срока его действия, а также, что во время действия военного положения существуют основания для ограничения трудовых прав, не влияют на факт нарушения пункта 6.2.1. договора. Кроме того, доказательств невозможности урегулировать момент прекращения договора в обусловленные сроки материалы дела не содержат.
Как результат — Верховный Суд согласился с судом апелляционной инстанции относительно признания незаконным приказа об увольнении и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.
В противовес предыдущему судебному кейсу, рассмотрим другую ситуацию, когда контракт четко определяет автоматическое прекращение договора, изложенную в постановлении Верховного Суда от 12.11.2025 № 552/8737/24.
Директор коммунального предприятия требовала признания трудовых обязанностей прекращенными, взыскания среднего заработка и возмещения морального вреда. В обоснование заявленных требований ссылалась на то, что между ней и Полтавским областным советом был заключен срочный контракт до 18.12.2017, последний день действия которого является последним днем работы. 18.12.2017 она подала заявление об увольнении в связи с окончанием срока контракта, однако распорядительный акт не был издан, запись в трудовую книжку не внесена, расчет не проведен, трудовая книжка не выдана. Полтавский облсовет, в свою очередь, считал, что трудовые отношения директора — бессрочные.
Согласно условиям контракта, день окончания срока действия контракта является последним днем работы руководителя. Руководитель считается уволенным, а обязанности руководителя исполняет его заместитель или иное уполномоченное лицо, назначаемое распоряжением председателя областного совета. То есть в таких случаях контракт прекращается автоматически на основании истечения срока его действия, а не на основании решения Полтавского областного совета — отдельный приказ об увольнении не является обязательным.
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета отмечает, что хотя увольнение по окончании срока является самостоятельным основанием, не требующим заявления работника, существуют «тонкости»:
- Обязанность предупреждения, если она зафиксирована в контракте, должна выполняться строго по графику, определенному этим контрактом;
- Работодатели часто игнорируют раздел «Срок действия договора», считая его формальностью. Однако, если работодатель вовремя не уведомил работника о завершении сотрудничества, а такое требование было в контракте, могут наступить последствия, предусмотренные самим документом, чаще всего это — автоматическое продление действия контракта на тот же срок.
Срочный контракт — четкий алгоритм как для работодателей, так и для работников. Если контракт требует уведомить за 2 месяца — уведомление должно быть вручено под подпись за 2 месяца и один день. Даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.
