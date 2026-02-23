Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Сегодня трудовые отношения можно оформить любым удобным для их сторон способом, который, конечно, не противоречит предписаниям трудового законодательства. Это может быть как бессрочный, так и срочный трудовой договор, контракт, соглашение о дистанционной работе, совместительство или работа с нефиксированным временем, или же вообще гражданско-правовое соглашение.

Поговорим именно о срочном договоре как о форме реализации права на труд, при которой стороны заранее определяют момент прекращения трудовых отношений. В отличие от бессрочного договора, он заключается на определенный срок или на время выполнения конкретной работы, что обусловливает и особенности его прекращения.

Кодекс законов о труде Украины предусматривает, что одним из оснований прекращения трудового договора является окончание срока его действия (п. 2 ч. 1 ст. 36 КЗоТ). То есть срочный трудовой договор прекращается преимущественно в связи с окончанием срока его действия, однако возникает вопрос: происходит ли такое прекращение автоматически?

Анализ судебной практики и рекомендации Инспекции по вопросам труда свидетельствуют о том, что каждый пункт контракта имеет приоритет над общими представлениями об автоматическом прекращении срочного договора.

Для начала рассмотрим постановление Верховного Суда № 757/22437/22-ц от 13.12.2023. Между военно-медицинской академией и научно-педагогическим работником был заключен контракт на срок с 01 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Академия уведомила работника о нежелании продолжать трудовые отношения всего за два дня до конца срока договора — 29 июля, а 31 июля издала приказ о его увольнении.

Однако контракт содержал пункт 6.2.1, согласно которому основанием для расторжения контракта является окончание срока его действия. В то же время указанным пунктом определено, что начальник Академии и работник должны по соглашению сторон не позднее чем за 2 месяца определиться в следующем: контракт прекращает действие, контракт продлевается или заключается на новый. А если стороны не выполнят возложенную на них контрактом такую обязанность, он продлевается на новый срок.

Верховный Суд пришел к следующему выводу: невыполнение обязанности по уведомлению в двухмесячный срок является основанием для применения последствий, прописанных в самом контракте — то есть его автоматического продления на новый срок.

Доводы академии, что пролонгация срочного договора нарушает права работодателя на прекращение трудового договора с работником в связи с окончанием срока его действия, а также, что во время действия военного положения существуют основания для ограничения трудовых прав, не влияют на факт нарушения пункта 6.2.1. договора. Кроме того, доказательств невозможности урегулировать момент прекращения договора в обусловленные сроки материалы дела не содержат.

Как результат — Верховный Суд согласился с судом апелляционной инстанции относительно признания незаконным приказа об увольнении и взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула.

В противовес предыдущему судебному кейсу, рассмотрим другую ситуацию, когда контракт четко определяет автоматическое прекращение договора, изложенную в постановлении Верховного Суда от 12.11.2025 № 552/8737/24.

Директор коммунального предприятия требовала признания трудовых обязанностей прекращенными, взыскания среднего заработка и возмещения морального вреда. В обоснование заявленных требований ссылалась на то, что между ней и Полтавским областным советом был заключен срочный контракт до 18.12.2017, последний день действия которого является последним днем работы. 18.12.2017 она подала заявление об увольнении в связи с окончанием срока контракта, однако распорядительный акт не был издан, запись в трудовую книжку не внесена, расчет не проведен, трудовая книжка не выдана. Полтавский облсовет, в свою очередь, считал, что трудовые отношения директора — бессрочные.

Согласно условиям контракта, день окончания срока действия контракта является последним днем работы руководителя. Руководитель считается уволенным, а обязанности руководителя исполняет его заместитель или иное уполномоченное лицо, назначаемое распоряжением председателя областного совета. То есть в таких случаях контракт прекращается автоматически на основании истечения срока его действия, а не на основании решения Полтавского областного совета — отдельный приказ об увольнении не является обязательным.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета отмечает, что хотя увольнение по окончании срока является самостоятельным основанием, не требующим заявления работника, существуют «тонкости»:

Обязанность предупреждения, если она зафиксирована в контракте, должна выполняться строго по графику, определенному этим контрактом;

Работодатели часто игнорируют раздел «Срок действия договора», считая его формальностью. Однако, если работодатель вовремя не уведомил работника о завершении сотрудничества, а такое требование было в контракте, могут наступить последствия, предусмотренные самим документом, чаще всего это — автоматическое продление действия контракта на тот же срок.

Срочный контракт — четкий алгоритм как для работодателей, так и для работников. Если контракт требует уведомить за 2 месяца — уведомление должно быть вручено под подпись за 2 месяца и один день. Даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

