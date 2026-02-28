Повышение пенсий в марте: какие возрастные надбавки получат украинцы

В 2026 году индексация пенсий составит 12,1% с повышением максимальной доплаты до 2595 грн.

В 2026 году индексация пенсий составит 12,1%, что немного больше, чем в прошлом, когда повышение составляло 11,5%. В то же время вырастет и максимальная сумма доплаты - с 1500 до 2595 гривен. Чтобы получить такое повышение, размер пенсии должен быть не менее 21 500 грн. По данным Пенсионного фонда Украины, таких пенсионеров около 2,5% от общего количества, или около 250 тысяч человек.

Вышедшие на заслуженный отдых пенсионеры в 2023–2025 годах полной индексации не получат. Поскольку их выплаты рассчитаны с учетом более актуальных и более высоких показателей средней зарплаты, им предусмотрена только символическая доплата в размере 100 гривен.

Для большинства украинских пенсионеров – а это более 90% – повышение составит 12,1% от «чистого» размера пенсии, то есть без учета разных надбавок за стаж или особые заслуги. Поэтому фактический процент роста общей суммы выплат для многих будет меньше, пишет ТСН.

В марте также продолжат действовать две постоянные нормы. Первая подразумевает дополнительное индивидуальное повышение для лиц, которым исполнится 65, 70, 75 или 80 и более лет. В частности, неработающие 65-летние пенсионеры при наличии необходимого страхового стажа - 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин - имеют право на пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты, что составляет 3458,8 грн. Если же пенсия превышает этот уровень, доплата не начисляется.

Вторая норма касается ежемесячных возрастных надбавок для граждан от 70 лет. Со дня, наступающего после дня рождения, им автоматически назначают доплаты независимо от размера основной пенсии: 300 грн. для лиц в возрасте 70–74 лет, 450 грн. — для 75–79 лет и 570 грн. — для тех, кому исполнилось 80 и более лет.

