Налог на OLX, трудовая реформа и НДС для ФЛП в обмен на 8,1 млрд долларов

Посылки станут дороже, фрилансеры заплатят налоги, а военный сбор будет постоянным: новый Меморандум МВФ 2026.

В условиях исключительно высокой неопределенности и продолжающейся уже пятый год войны, Украина нуждается в продолжении финансовой поддержки со стороны международных партнеров в рамках Расширенного фонда финансирования (EFF). 26 февраля 2026 года Совет директоров МВФ одобрил новую четырехлетнюю программу для Украины на 8,1 млрд долларов. Однако, это не просто кредит, это новый детализированный план будущих реформ налоговой системы, системы противодействия коррупции, банковского сектора и корпоративного управления.

Меморандум об экономической и финансовой политике, опубликованный МВФ, обуславливает новые законодательные изменения, и каждый из 12 структурных маяков — это новые правовые и фискальные условия для каждого украинского предпринимателя.

И пока Украина ожидает первый транш в 1,5 млрд долларов, Министерство финансов Украины отчитывается о трех предварительно выполненных шагах для запуска новой программы: речь идет об одобрении госбюджета на 2026 год, обеспечении равных условий для плательщиков НДС в процедурах публичных закупок и внесении в парламент проекта нового Трудового кодекса.

Обязанность по внедрению каких новых амбициозных реформ взяла на себя Украина?

Во-первых, это налоговая реформа, внедрение которой предусматривает принятие Украиной новых изменений уже в марте 2026 года.

Налогообложение доходов от цифровых платформ, известное как «налог на OLX», предусматривающее налогообложение доходов физических лиц, полученных от продажи товаров и услуг через онлайн-платформы, то есть гиг-платформы или маркетплейсы. Сейчас эти изменения прописаны в законопроекте № 14025, который ожидает рассмотрения с учетом всех правок и предложений. В какой бы редакции ни был принят законопроект, он изменит практику для тысяч фрилансеров и онлайн-продавцов.

Создание централизованного хранилища данных для обеспечения более прозрачной и интегрированной работы налоговых и таможенных органов. Такой инструмент должен усилить аналитический контроль и минимизировать злоупотребления. Инициатива предусматривает расширение доступа контролирующих органов к информации о банковских счетах.

Отмена налогового освобождения для импорта через почтовые посылки малой стоимости. Действующая норма, предусматривающая освобождение от налогообложения импорта товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро, должна быть отменена. Такие изменения окажут существенное влияние на рынок трансграничной электронной коммерции, в частности на деятельность маркетплейсов, операторов почтовой и экспресс-доставки, а также на конечных потребителей. Кроме того, можно ожидать пересмотра подходов к ценообразованию, администрированию таможенных платежей и логистических процессов в сегменте международных онлайн-заказов.

Отмена освобождений от НДС с упрощенных режимов путем обязательной регистрации НДС с 1 января 2027 года для плательщиков упрощенных налогов с оборотом, превышающим общий порог регистрации НДС. Порог будет умеренно повышен, но не будет превышать 4 миллиона гривен. Это наиболее дискуссионное изменение, которое предусматривает, что с 1 января 2027 года регистрация плательщиком НДС станет обязательной для субъектов на упрощенной системе. МВФ считает ключевым источником проблем практику дробления предприятий на десятки ФЛП для избежания НДС. Поэтому изменения станут предпосылкой для отказа бизнеса от такой практики, однако и ударят по обычным предпринимателям.

Военный сбор не должен быть отменен после окончания действия военного положения. То есть, МВФ настаивает на закреплении повышенного военного сбора на уровне 5% на постоянной основе.

Приведение национальных правил трансфертного ценообразования (ТЦО) в соответствие со стандартами Organisation for Economic Co-operation and Development (ОЭСР), а также имплементация положений Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) планируется до конца июня 2026 года. Ожидается обновление подходов к контролю за контролируемыми операциями, усовершенствование правил документирования и отчетности, а также гармонизация механизмов противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).

Трудовая реформа, указанная в меморандуме как одна из предварительных мер (prior actions), требует нового определения понятия занятость и усиления борьбы с скрытыми трудовыми отношениями. Проект Трудового кодекса, среди прочего, должен искоренить практику привлечения физических лиц – предпринимателей к работе вместо заключения трудовых договоров. Работодатели будут вынуждены пересмотреть действующие модели сотрудничества с работниками, структуру договоров и подходы к организации работы, чтобы минимизировать риски доначисления налогов, штрафных санкций и привлечения к ответственности за нарушение трудового законодательства.

Борьба с коррупцией — еще один сверхважный маяк, которому должна следовать Украина в соответствии с меморандумом.

Создание законодательной базы для независимой и высококачественной судебной экспертизы в уголовных расследованиях НАБУ. Среди приоритетов – внедрение правовой базы для независимых, надежных, своевременных и высококачественных судебно-медицинских услуг для уголовных расследований, находящихся под юрисдикцией НАБУ. Правовая база должна быть разработана в консультации с соответствующими антикоррупционными институтами, такими как НАБУ, САП и ВАКС, и должна гарантировать, что судебно-медицинская служба будет независимой и способной предоставлять надежные и высококачественные судебно-медицинские доказательства в соответствии с европейской судебно-медицинской наукой и гарантиями справедливого судопроизводства. Среди изменений запланировано продление срока давности по делам о коррупции и реформирование процессуальных правил, которые сейчас препятствуют эффективному расследованию, вызывают задержки в судебном рассмотрении и подрывают ответственность за коррупцию.

Прозрачный конкурс на вакантные должности Счетной палаты. До конца апреля 2026 года должна быть создана совещательная группа экспертов, ответственных за проверку кандидатов на занятие вакантных должностей в Счетную палату.

Корпоративное управление. Украина обязалась усилить превентивные меры в сфере предотвращения коррупции. Речь идет, в частности, о повышении эффективности полной проверки деклараций об активах и мониторинге образа жизни публичных служащих. Ключевым инструментом должно стать внедрение новых правил НАПК, которые будут предусматривать риск-ориентированный подход к отбору деклараций для проверки. Приоритет будет отдаваться должностным лицам, занимающим должности в сферах с повышенными коррупционными рисками, в частности в таможенной и энергетической отраслях. Отдельно заявлено и обязательство по проведению независимого внешнего аудита НАПК с целью оценки эффективности его деятельности и наработки рекомендаций для устранения возможных недостатков в работе агентства.

Закон о виртуальных активах. Парламент должен доработать закон, предоставив регуляторам (НБУ и НКЦБФР) достаточно полномочий для мониторинга рынка и борьбы с отмыванием средств. Внедрение закона о виртуальных активах поможет сдержать риски, связанные с ростом активности криптоактивов.

Укрепление структур и процессов принятия решений НКЦБФР путем внесения изменений в закон о НКЦБФР для приведения управления в соответствие с Конституцией и внедрения двухуровневой структуры управления, включая наблюдательный совет с четко определенными ролями и обязанностями.

В рамках реализации обязательств очерчен ряд ожидаемых положительных эффектов, таких как обеспечение стабильности государственного бюджета и гарантированного финансирования сектора безопасности и обороны, усиление институциональной способности органов власти, усовершенствование корпоративного управления и укрепление защиты прав инвесторов. Однако повышение налоговой нагрузки может иметь негативный эффект для развития бизнеса, особенно в условиях военной экономики. Подписание Меморандума свидетельствует о том, что обратного пути не предусмотрено, и намеченные изменения будут воплощены в жизнь, стоит держать руку на пульсе и следить за изменениями, которые должны скоро начаться.

