Кабмин внес в Раду проект нового Трудового кодекса: обновленные подходы к договорам, отпускам и спорам

Документ направлен на дерадянизцию законодательства о труде, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства и обеспечения достойного труда.

Фото: i-ua.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Трудового кодекса Украины — законопроект №14386. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на дерадянизцию законодательства о труде, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.

В проект Кодекса инкорпорированы нормы законов Украины «Об оплате труда», «Об отпусках», «О коллективных соглашениях и договорах», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)».

По сравнению с действующим законодательством о труде в проект Трудового кодекса Украины дополнительно включено регулирование вопросов относительно:

порядка заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;

определения признаков трудовых отношений;

урегулирования работы с суммированным учетом рабочего времени, труда домашних работников и правового статуса работников, направляемых на работу через агентства временного трудоустройства;

усовершенствования базовых условий реализации права на отпуск;

реформирования порядка и условий предоставления отпусков, связанных с рождением и воспитанием ребенка (детей), с учетом принципа гендерной недискриминации;

внедрения новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;

распространения норм коллективных договоров и соглашений;

урегулирования надзора за соблюдением законодательства в сфере трудовых отношений и определения порядка проведения инспекционных посещений;

внедрения новой национальной системы предотвращения производственных рисков, основанной на принципах оценки, контроля рисков и управления ими, которые являются базовыми для построения подобных систем в развитых странах Европы и мира.

Также проектом Трудового кодекса Украины предусматривается:

определить принципы, правовые и организационные основы регулирования порядка и способов разрешения коллективных трудовых споров в Украине;

внедрить современный механизм разрешения коллективных трудовых споров с помощью примирительных процедур и трудового арбитража;

обеспечить развитие института трудовой медиации, реализацию права работников и работодателей на коллективные действия в случаях конфликтов интересов;

усовершенствовать порядок и процедуры проведения забастовок;

сбалансировать институт ответственности и интересы работников и работодателей за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах и т. п.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.