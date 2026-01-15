Кабмин внес в Раду проект нового Трудового кодекса: обновленные подходы к договорам, отпускам и спорам
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Трудового кодекса Украины — законопроект №14386. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ направлен на дерадянизцию законодательства о труде, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.
В проект Кодекса инкорпорированы нормы законов Украины «Об оплате труда», «Об отпусках», «О коллективных соглашениях и договорах», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)».
По сравнению с действующим законодательством о труде в проект Трудового кодекса Украины дополнительно включено регулирование вопросов относительно:
- порядка заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
- определения признаков трудовых отношений;
- урегулирования работы с суммированным учетом рабочего времени, труда домашних работников и правового статуса работников, направляемых на работу через агентства временного трудоустройства;
- усовершенствования базовых условий реализации права на отпуск;
- реформирования порядка и условий предоставления отпусков, связанных с рождением и воспитанием ребенка (детей), с учетом принципа гендерной недискриминации;
- внедрения новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
- распространения норм коллективных договоров и соглашений;
- урегулирования надзора за соблюдением законодательства в сфере трудовых отношений и определения порядка проведения инспекционных посещений;
- внедрения новой национальной системы предотвращения производственных рисков, основанной на принципах оценки, контроля рисков и управления ими, которые являются базовыми для построения подобных систем в развитых странах Европы и мира.
Также проектом Трудового кодекса Украины предусматривается:
- определить принципы, правовые и организационные основы регулирования порядка и способов разрешения коллективных трудовых споров в Украине;
- внедрить современный механизм разрешения коллективных трудовых споров с помощью примирительных процедур и трудового арбитража;
- обеспечить развитие института трудовой медиации, реализацию права работников и работодателей на коллективные действия в случаях конфликтов интересов;
- усовершенствовать порядок и процедуры проведения забастовок;
- сбалансировать институт ответственности и интересы работников и работодателей за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах и т. п.
