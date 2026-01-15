  1. В Украине

Кабмин внес в Раду проект нового Трудового кодекса: обновленные подходы к договорам, отпускам и спорам

19:05, 15 января 2026
Документ направлен на дерадянизцию законодательства о труде, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства и обеспечения достойного труда.
Кабмин внес в Раду проект нового Трудового кодекса: обновленные подходы к договорам, отпускам и спорам
Фото: i-ua.tv
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Трудового кодекса Украины — законопроект №14386. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ направлен на дерадянизцию законодательства о труде, урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых отношений на принципах свободы, равенства, обеспечения достойного труда с имплементацией международных стандартов регулирования трудовых отношений в национальное законодательство.

В проект Кодекса инкорпорированы нормы законов Украины «Об оплате труда», «Об отпусках», «О коллективных соглашениях и договорах», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)».

По сравнению с действующим законодательством о труде в проект Трудового кодекса Украины дополнительно включено регулирование вопросов относительно:

  • порядка заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;
  • определения признаков трудовых отношений;
  • урегулирования работы с суммированным учетом рабочего времени, труда домашних работников и правового статуса работников, направляемых на работу через агентства временного трудоустройства;
  • усовершенствования базовых условий реализации права на отпуск;
  • реформирования порядка и условий предоставления отпусков, связанных с рождением и воспитанием ребенка (детей), с учетом принципа гендерной недискриминации;
  • внедрения новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;
  • распространения норм коллективных договоров и соглашений;
  • урегулирования надзора за соблюдением законодательства в сфере трудовых отношений и определения порядка проведения инспекционных посещений;
  • внедрения новой национальной системы предотвращения производственных рисков, основанной на принципах оценки, контроля рисков и управления ими, которые являются базовыми для построения подобных систем в развитых странах Европы и мира.

Также проектом Трудового кодекса Украины предусматривается:

  • определить принципы, правовые и организационные основы регулирования порядка и способов разрешения коллективных трудовых споров в Украине;
  • внедрить современный механизм разрешения коллективных трудовых споров с помощью примирительных процедур и трудового арбитража;
  • обеспечить развитие института трудовой медиации, реализацию права работников и работодателей на коллективные действия в случаях конфликтов интересов;
  • усовершенствовать порядок и процедуры проведения забастовок;
  • сбалансировать институт ответственности и интересы работников и работодателей за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах и т. п.

Верховная Рада Украины Кабинет Министров Украины трудовые отношения

