  1. В Україні

Кабмін вніс до Ради проєкт нового Трудового кодексу: оновлені підходи до договорів, відпусток і спорів

19:05, 15 січня 2026
Документ спрямований на дерадянізацію законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності та забезпечення гідної праці.
Фото: i-ua.tv
Кабінетом Міністрів зареєстрував у Верховній Раді Проект Трудового кодексу України — законопроект №14386. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на дерадянізацію законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.

До проекту Кодексу інкорпоровані норми законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про колективні угоди та договори», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Порівняно із діючим законодавством про працю до проекту Трудового кодексу України додатково включено регулювання питань щодо:

- порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;

- визначення ознак трудових відносин;

- врегулювання роботи з підсумованим обліком робочого часу, праці домашніх працівників та правового статусу працівників, які направляються на роботу через агентства тимчасового працевлаштування;

- вдосконалення засадничих умов реалізації права на відпустку;

- реформування порядку і умов надання відпусток, пов’язаних з народженням та вихованням дитини (дітей), з урахуванням принципу гендерної недискримінації;

- впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема, на основі процедур медіації;

- поширення норм колективних договорів та угод;

- врегулювання нагляду за дотриманням законодавства в сфері трудових відносин та визначення порядку проведення інспекційних відвідувань;

- запровадження нової національної систему запобігання виробничим ризикам, заснованої на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, що є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

Також проектом Трудового кодексу України передбачається:

- визначити принципи, правові та організаційні засади регулювання порядку та способів вирішення колективних трудових спорів в Україні,

- запровадити сучасний механізм вирішення колективних трудових спорів за допомогою примирних процедур та трудового арбітражу,

- запровадити розвиток інституту трудової медіації, реалізацію права працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів,

- удосконалити порядок та процедури проведення страйків,

- збалансувати інститут відповідальності та інтереси працівників і роботодавців за порушення законодавства про колективні трудові спори тощо.

Верховна Рада України Кабінет Міністрів України трудові відносини

Максимальна денна ставка за кредитами може впасти майже в 4 рази — законопроєкт

Парламентарі пропонують обмежити денну процентну ставку за споживчими кредитами, щоб зменшити фінансове навантаження на позичальників.

БЕБ може отримати доступ користування спеціальними радіочастотами: у Раді готують зміни до закону

Законопроєкт дозволить БЕБ користуватися смугами радіочастот спеціального користування на безоплатній основі.

Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.

У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

