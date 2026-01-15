Кабмін вніс до Ради проєкт нового Трудового кодексу: оновлені підходи до договорів, відпусток і спорів

Документ спрямований на дерадянізацію законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності та забезпечення гідної праці.

Фото: i-ua.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінетом Міністрів зареєстрував у Верховній Раді Проект Трудового кодексу України — законопроект №14386. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ спрямований на дерадянізацію законодавства про працю, унормування індивідуальних та колективних трудових відносин на принципах свободи, рівності, забезпечення гідної праці з імплементацією міжнародних стандартів регулювання трудових відносин у національне законодавство.

До проекту Кодексу інкорпоровані норми законів України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про колективні угоди та договори», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Порівняно із діючим законодавством про працю до проекту Трудового кодексу України додатково включено регулювання питань щодо:

- порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;

- визначення ознак трудових відносин;

- врегулювання роботи з підсумованим обліком робочого часу, праці домашніх працівників та правового статусу працівників, які направляються на роботу через агентства тимчасового працевлаштування;

- вдосконалення засадничих умов реалізації права на відпустку;

- реформування порядку і умов надання відпусток, пов’язаних з народженням та вихованням дитини (дітей), з урахуванням принципу гендерної недискримінації;

- впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема, на основі процедур медіації;

- поширення норм колективних договорів та угод;

- врегулювання нагляду за дотриманням законодавства в сфері трудових відносин та визначення порядку проведення інспекційних відвідувань;

- запровадження нової національної систему запобігання виробничим ризикам, заснованої на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними, що є базовими для побудови подібних систем у розвинених країнах Європи та світу.

Також проектом Трудового кодексу України передбачається:

- визначити принципи, правові та організаційні засади регулювання порядку та способів вирішення колективних трудових спорів в Україні,

- запровадити сучасний механізм вирішення колективних трудових спорів за допомогою примирних процедур та трудового арбітражу,

- запровадити розвиток інституту трудової медіації, реалізацію права працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів,

- удосконалити порядок та процедури проведення страйків,

- збалансувати інститут відповідальності та інтереси працівників і роботодавців за порушення законодавства про колективні трудові спори тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.