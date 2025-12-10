Володимир Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2026 рік

  1. В Україні
Доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2 трлн 918 млрд гривень, а видатки - 4 трлн 781 млрд гривень.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет на 2026 рік.

10 грудня з’явилася офіційна інформація про його підписання у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

Як повідомляла Судово-юридична газета, Верховна Рада прийняла в цілому проект закону про Державний бюджет на 2026 рік.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко раніше розкрила ключові параметри Держбюджету на 2026 рік та оприлюднила наступні цифри:

«Оборона та безпека — 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили Оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, в тому числі дронів. Наступного року витратимо на армію — 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків.

Соціальна стійкість.

- Освіта — передбачили 273,9 млрд грн (+75 млрд грн до 2025 року).

Зокрема 195,3 млрд грн (+55,4 млрд грн до 2025 року), що враховує підвищення на 30% зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Також Уряд розробляє нову систему оплати праці освітян, яка має запрацювати з вересня 2026 року;

- Охорона здоров'я — 258,6 млрд грн (+38, 8 млрд грн до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безкоштовні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років.

- Підтримка ВПО — 72,6 млрд грн. Зосереджуємо увагу на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки ВПО з ТОТ.

- Ветеранська політика — 18,9 млрд грн. Фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя.

- Соціальна підтримка — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії; підтримка осіб з інвалідністю та демографічний розвиток — комплексна підтримка сімей з новонародженими та маленькими дітьми (допологова, післяпологова допомога, єЯсла, Пакунок школяра).

- Безпека на прифронтових регіонах. Вперше передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках.

Підтримка підприємців

Плануємо продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики «Зроблено в Україні».

Зокрема у держбюджеті передбачені кошти на «Доступні кредити «5-7-9%», індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою «єОселя».

Підтримка регіонів, в тому числі прифронтових — 293 млрд грн.

Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.

Макропоказники. Попри війну, українська економіка демонструє стійкість і відновлення. У 2026 році прогнозується подальше зростання ВВП до 10,31 трлн грн, уповільнення інфляції та зростання середньої заробітної плати до 30 тисяч грн.

Доходи бюджету зростуть до 2,92 трлн грн, що на 446,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Видатки теж зростуть — і становитимуть 4,83 трлн грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у попередньому році».

