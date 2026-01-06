  1. Публікації
  2. / В Україні

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

14:38, 6 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законопроєкт №12278 передбачає зміни до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. За словами ініціаторів законопроєкту, зміни можуть зачепити й суддів, які виходять на пенсію «не за загальним віком, а за вислугою років», що відрізняється від правил для інших громадян.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Проєкт Закону №12278 про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури оприлюднили на сайті Верховної Ради у грудні 2024 року.

Проєкт закону передбачає:

  • призначення пенсії за вислугу років прокурорам лише після їх звільнення з органів прокуратури;
  • перераховувати пенсії для працівників прокуратури та силовиків з урахуванням зростання доходів населення та індексації споживчих цін;
  • законодавчо визначити, що зміни до пенсійного законодавства можуть вноситися тільки окремим законом.

У пояснювальній записці йдеться, що, попри війну, в Україні склалася ситуація, коли через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні десять років збільшилася кількість судових позовів щодо призначення та встановлення пенсій, насамперед прокурорами. Крім того, працівники органів прокуратури поряд із привілейованими умовами обчислення пенсій мають унікальне право отримувати пенсію за вислугу років, не залишаючи службу, та продовжувати отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі. Ця ситуація потребує змін.

Метою прийняття законопроєкту є встановлення єдиних умов перерахунку пенсій для прокурорів незалежно від того, за яким законом обчислюється їхня пенсія.

Додамо, що законопроєкт №12278 прийнято за основу у квітні 2025 року, тепер він очікує на друге читання.

У січні 2026 року в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявили, що законопроєкт про скасування спецпенсій для прокурорів внесуть до порядку денного на наступному пленарному тижні. Тому доля спецпенсій прокурорів може вирішитися незабаром.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект прокурор пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]