У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законопроєкт №12278 передбачає зміни до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури. За словами ініціаторів законопроєкту, зміни можуть зачепити й суддів, які виходять на пенсію «не за загальним віком, а за вислугою років», що відрізняється від правил для інших громадян.

Проєкт Закону №12278 про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури оприлюднили на сайті Верховної Ради у грудні 2024 року.

Проєкт закону передбачає:

призначення пенсії за вислугу років прокурорам лише після їх звільнення з органів прокуратури;

перераховувати пенсії для працівників прокуратури та силовиків з урахуванням зростання доходів населення та індексації споживчих цін;

законодавчо визначити, що зміни до пенсійного законодавства можуть вноситися тільки окремим законом.

У пояснювальній записці йдеться, що, попри війну, в Україні склалася ситуація, коли через різне застосування норм пенсійного законодавства за останні десять років збільшилася кількість судових позовів щодо призначення та встановлення пенсій, насамперед прокурорами. Крім того, працівники органів прокуратури поряд із привілейованими умовами обчислення пенсій мають унікальне право отримувати пенсію за вислугу років, не залишаючи службу, та продовжувати отримувати прокурорську зарплату у подвоєному розмірі. Ця ситуація потребує змін.

Метою прийняття законопроєкту є встановлення єдиних умов перерахунку пенсій для прокурорів незалежно від того, за яким законом обчислюється їхня пенсія.

Додамо, що законопроєкт №12278 прийнято за основу у квітні 2025 року, тепер він очікує на друге читання.

У січні 2026 року в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів заявили, що законопроєкт про скасування спецпенсій для прокурорів внесуть до порядку денного на наступному пленарному тижні. Тому доля спецпенсій прокурорів може вирішитися незабаром.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.