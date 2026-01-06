В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Законопроект №12278 предусматривает изменения в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры. По словам инициаторов законопроекта, изменения могут затронуть и судей, которые выходят на пенсию «не по общему возрасту, а по выслуге лет», что отличается от правил для других граждан.

Проект Закона №12278 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры был обнародован на сайте Верховной Рады в декабре 2024 года.

Проект закона предусматривает:

назначение пенсии за выслугу лет прокурорам только после их увольнения из органов прокуратуры;

перерасчет пенсий для работников прокуратуры и силовых органов с учетом роста доходов населения и индексации потребительских цен;

законодательное определение того, что изменения в пенсионное законодательство могут вноситься только отдельным законом.

В пояснительной записке говорится, что, несмотря на войну, в Украине сложилась ситуация, когда из-за разного применения норм пенсионного законодательства за последние десять лет увеличилось количество судебных исков относительно назначения и установления пенсий, прежде всего прокурорами. Кроме того, работники органов прокуратуры наряду с привилегированными условиями исчисления пенсий имеют уникальное право получать пенсию за выслугу лет, не оставляя службу, и продолжать получать прокурорскую заработную плату в удвоенном размере. Эта ситуация требует изменений.

Целью принятия законопроекта является установление единых условий перерасчета пенсий для прокуроров независимо от того, по какому закону исчисляется их пенсия.

Добавим, что законопроект №12278 был принят за основу в апреле 2025 года, сейчас он ожидает второго чтения.

В январе 2026 года в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявили, что законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров внесут в повестку дня на следующей пленарной неделе. Поэтому судьба спецпенсий прокуроров может решиться в ближайшее время.

