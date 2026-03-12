  1. В Украине

В Киеве наказали женщину, которая била свою собаку посреди улицы

07:00, 12 марта 2026
Женщина объяснила, что прибегла к избиению «в воспитательных целях», поскольку собака по кличке «Линда» не слушалась ее команды.
В Киеве полицейские привлекли к ответственности женщину, которая била свою собаку посреди улицы. Об этом сообщила столичная полиция.

Правоохранители отметили, что в нескольких телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором женщина, прогуливаясь с собакой на территории жилого массива Березняки, жестоко била свою домашнюю любимицу.

«Неравнодушные граждане стали свидетелями инцидента и засняли поведение владелицы животного на телефон.

Правоохранители начали проверку и вскоре установили и разыскали нарушительницу — ею оказалась 71-летняя местная жительница», — заявили в полиции.

Полицейские составили на киевлянку административный протокол по ч. 1 ст. 89 КоАП — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает штраф, а также конфискацию животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

