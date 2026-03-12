Подарили недвижимость — как правильно задекларировать ее отчуждение

В Офисе добропорядочности НАПК объяснили, что именно нужно указывать декларантам в случае дарения имущества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис добропорядочности НАПК объяснил правила отражения дарения квартиры или дома в ежегодной декларации.

Если субъект декларирования заключил договор дарения и передал право собственности на недвижимость другому лицу, то в декларации этот объект уже не указывается как собственный. Главное — отразить саму сделку, в результате которой прекратилось право собственности.

По данным НАПК, в разделе 3 «Объекты недвижимости» подаренное имущество не отражается, поскольку по состоянию на 31 декабря отчетного года декларант уже не является его владельцем. Исключение — ситуации, когда лицо продолжает проживать в этой недвижимости или пользоваться ею на других основаниях (например, по договору аренды или безвозмездного пользования).

Дарение имущества не считается расходом, поэтому подавать Уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии (УСИ) из-за такой сделки не нужно.

Пример из разъяснения НАПК

Субъект декларирования подарил сыну квартиру стоимостью 2 000 000 грн. На конец отчетного периода квартира принадлежит сыну, сын не проживает вместе с декларантом и не является членом его семьи в понимании правил декларирования, а сам декларант этой квартирой не пользуется.

В декларации заполняется только раздел 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования». Там указывается информация о договоре дарения — сделке, на основании которой прекратилось право собственности на квартиру. Заполнение обязательно, поскольку стоимость предмета сделки превышает 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.