  1. В Украине

Что такое военно-учетная специальность и как ее узнать – объяснение

08:30, 12 марта 2026
Украинцам объяснили разницу в структуре кодов, привели примеры и напомнили, как проверить специальность через Резерв+.
Полтавский областной ТЦК и СП опубликовал разъяснение о военно-учетной специальности (ВОС) – ключевой записи в документах каждого военнообязанного. Информация основана на официальном материале Министерства обороны Украины.

Каждый военнообязанный имеет запись о ВОС в военно-учетном документе, военном билете и личном деле. ВОС – это категория воинского учета, которая определяет военную специальность человека и его принадлежность к виду или роду войск (сил).

Перечень ВОС утверждает Министерство обороны Украины отдельно для двух категорий:

  рядового, сержантского и старшинского состава;

  офицерского состава.

В разъяснении говорится, что гражданам, не проходившим военную службу, ВОС присваивают при постановке на учет военнообязанных в ТЦК и СП. При этом учитывают гражданское образование и полученную специальность.

После призыва военнослужащие, ранее не служившие, проходят базовую общевойсковую подготовку (БЗВП). С июля 2025 года этот курс длится 51 день. По итогам БЗВП все получают ВОС-100 «Стрелок». После завершения профессиональной подготовки (от 14 дней и более) военный может получить другую специальность для службы на конкретной должности. В дальнейшем во время службы возможна дополнительная подготовка или переподготовка, после которой присваивают новые ВОС.

В ТЦК отмечают: призывники ВОС не имеют. Специальность появляется только после перехода на учет военнообязанных.

ВОС обозначается цифровым кодом. Для рядового, сержантского и старшинского состава специальности разделены на 10 основных категорий, каждая из которых кодируется тремя цифрами.

При назначении на должность в документах фиксируют шестизначный код с буквой в конце. Первые три цифры – это собственно ВОС, остальные – код должности и особых признаков службы. Примеры:

  ВОС-100915Д – стрелок в Десантно-штурмовых войсках;

  ВОС-790037М – водитель в Морской пехоте;

  ВОС-901074А – делопроизводитель в Сухопутных войсках.

Офицерские ВОС также имеют шестизначный код, но структура другая: первые две цифры – код группы специальностей (командные от 01 до 39, инженерно-технические от 41 до 70, юридические – 85, медицинские – 90, ветеринарные – 99), следующие четыре цифры – конкретная специальность в группе.

Проверить свою ВОС военнообязанные могут двумя способами:

  в военном билете или другом военно-учетном документе;

  в мобильном приложении «Резерв+».

Отмечается, что перечень военно-учетных специальностей не является статичным. Порядок подготовки, объемы и сроки обучения по ВОС, а также сам перечень определяет Генштаб ВСУ.

