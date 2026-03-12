От 9 до 27 тысяч гривен: какие стипендии получают курсанты в 2026 году

На IV курсе отличники и те, кто проходит стажировку, получают до 22 854 грн, а отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — до 27 838 грн.

Фото: facebook.com/khoblvk

Харьковский областной ТЦК напомнил размеры денежного обеспечения курсантов в 2026 году.

I–II курс: от 9 646 до 10 320 грн (для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 561 до 15 109 грн);

III–IV курс: от 9 970 до 10 524 грн (для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 759 до 15 508 грн);

«Обучение в военном вузе — это не только высшее образование и стипендия, но и социальные гарантии, бесплатное проживание, трехразовое питание, военная форма и медицинское обслуживание», — добавили в ТЦК.

