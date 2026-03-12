  1. В Украине

От 9 до 27 тысяч гривен: какие стипендии получают курсанты в 2026 году

07:36, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На IV курсе отличники и те, кто проходит стажировку, получают до 22 854 грн, а отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — до 27 838 грн.
От 9 до 27 тысяч гривен: какие стипендии получают курсанты в 2026 году
Фото: facebook.com/khoblvk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский областной ТЦК напомнил размеры денежного обеспечения курсантов в 2026 году.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

I–II курс: от 9 646 до 10 320 грн (для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 561 до 15 109 грн);

III–IV курс: от 9 970 до 10 524 грн (для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 759 до 15 508 грн);

На IV курсе отличники и те, кто проходит стажировку, получают до 22 854 грн, а отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — до 27 838 грн.

«Обучение в военном вузе — это не только высшее образование и стипендия, но и социальные гарантии, бесплатное проживание, трехразовое питание, военная форма и медицинское обслуживание», — добавили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Максим Пампура: судебной системе не хватает денег — из нужды в 36 млрд гривен дали только 22

Во время выступления председателя Государственной судебной администрации Максима Пампуры были представлены основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств.

Андрей Пасечник: ВККС получила почти 9 тысяч заявок на отбор судей

Глава ВККС Андрей Пасечник представил перед съездом судей отчет о работе Комиссии.

Домашнее насилие и буллинг могут стать причиной отказа в работе в школе и детском саду

При трудоустройстве в школы будут проверять не только судимость, но и админправонарушения, включая домашнее насилие, буллинг и невыполнение обязанностей по воспитанию детей

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]