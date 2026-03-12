Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Фото: governing.com

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит проект Закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уточнения оснований и порядка ареста недвижимого имущества (рег. № 14325 от 23 декабря 2025 года), подготовленный к первому чтению.

Документ предусматривает изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и уточняет основания и порядок наложения ареста на недвижимое имущество.

Согласно действующему законодательству арест имущества является одной из мер обеспечения уголовного производства. Его применяют для предотвращения отчуждения, сокрытия или уничтожения имущества, которое может быть доказательством по делу или подлежать конфискации.

Сегодня действующая практика применения этого института вызывает серьезные вопросы относительно соблюдения прав владельцев.

В частности, арест недвижимости нередко накладывается на имущество третьих лиц, которые не являются подозреваемыми или сторонами уголовного производства. В некоторых случаях владельцы даже не знают о рассмотрении ходатайства относительно ареста их имущества, поскольку их не уведомляют о судебном заседании.

Такие ситуации вынуждают владельцев обращаться в суд для обжалования ареста, что требует значительных временных, моральных и финансовых затрат.

Еще одной проблемой, на которую обращают внимание авторы законопроекта, является практика повторного наложения ареста на то же имущество.

После отмены ареста следователи или прокуроры могут повторно обращаться в суд с аналогичным ходатайством, даже если новых доказательств или обстоятельств по делу не появилось. Это создает ситуации, когда владельцы имущества длительное время не могут полноценно пользоваться своей собственностью.

Особенно остро проблема проявляется в уголовных производствах, где даже не определены подозреваемые, но арест на имущество остается действующим годами.

Предложенные изменения предусматривают несколько важных нововведений.

Во-первых, рассмотрение ходатайства об аресте недвижимости третьего лица должно происходить с обязательным участием владельца имущества или его представителя. Это позволит владельцу защищать свои интересы еще на этапе рассмотрения вопроса об аресте.

Во-вторых, предлагается запретить повторную подачу ходатайства о наложении ареста, если в нем не приведены новые обстоятельства или доказательства, которые ранее не рассматривались судом.

В-третьих, вводится срочность ареста недвижимого имущества третьих лиц. В случаях, когда в уголовном производстве еще никому не сообщено о подозрении, арест может накладываться не более чем на четыре месяца. После этого срока его можно будет продлить только в установленном порядке в пределах срока досудебного расследования и по решению суда.

Также законопроект предусматривает возможность отмены ареста в случае истечения установленного срока, если следствие не обратилось в суд с ходатайством о его продлении.

Документ также уточняет процедуру рассмотрения ходатайств в суде. Если владелец или владелец недвижимости был надлежащим образом уведомлен о дате и времени заседания, но не явился без уважительных причин, это не будет препятствовать рассмотрению дела.

Кроме того, владельцы получат право обратиться в суд с ходатайством об отмене ареста, если срок действия соответствующего определения истек или не был определен, а орган досудебного расследования не инициировал его продление.

В документе отсутствуют четкие критерии определения того, что именно следует считать «новыми обстоятельствами» или «новыми доказательствами», которые позволят повторно обращаться в суд с ходатайством об аресте имущества. По мнению специалистов, такая неопределенность может привести к различному толкованию этой нормы следственными судьями. Не исключено, что это может создать предпосылки для злоупотреблений. Например, формальное расширение круга свидетелей может подаваться как новое обстоятельство, хотя фактически не будет изменять сути дела.

Во многих уголовных производствах, связанных с финансовыми схемами, используются офшорные компании и иностранные банковские счета. Получение ответов на международные запросы о правовой помощи часто требует значительного времени — иногда более четырех месяцев.

При таких условиях предложенное ограничение срока ареста недвижимости может создать ситуацию, когда следствие не успеет собрать ключевые доказательства до завершения срока действия ареста.

Эксперты предупреждают, что при отсутствии эффективного механизма быстрого продления такого ареста владелец имущества может воспользоваться моментом и продать недвижимость до завершения расследования.

Еще одним риском, на который следует обратить внимание, является возможность процессуальных злоупотреблений со стороны участников уголовного производства. Третьи лица, относительно имущества которых решается вопрос об аресте, имеют процессуальные права, подобные правам подозреваемых в части, касающейся ареста имущества. Это может привести к подаче многочисленных ходатайств, заявлений об отводе судей или других процессуальных действий, которые будут затягивать рассмотрение дела.

Автор: Тарас Лученко

