После новостей о возможной атаке дронами Ирана на Калифорнию губернатор штата сделал заявление

09:06, 12 марта 2026
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о координации со спецслужбами, чтобы отслеживать угрозы.
Фото: АР
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что власти штата координируют действия со службами безопасности и разведки для отслеживания потенциальных угроз, в частности тех, которые могут быть связаны с ситуацией на Ближнем Востоке.

«Я постоянно координирую свои действия с представителями служб безопасности и разведки, в частности с Управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, чтобы отслеживать потенциальные угрозы для Калифорнии, в частности те, что связаны с войной на Ближнем Востоке», – заявил Ньюсом в своем аккаунте в соцсетях.

В то же время губернатор добавил, что на данный момент властям не известно о непосредственных угрозах для штата.

«Хотя на данный момент нам не известно ни о каких неизбежных угрозах, мы остаемся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате», – добавил он.

Накануне в СМИ появилась информация, что в Федеральном бюро расследований США якобы предупредили о возможной атаке на Калифорнию со стороны Ирана. По данным СМИ, речь, в частности, шла о вероятном использовании беспилотных летательных аппаратов, которые могли запустить с моря.

