XX съезд судей Украины: текстовая трансляция, день третий

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию событий третьего дня XX съезда судей Украины.

XX съезд судей Украины в четверг, 12 марта, продолжает свою работу. С 10 по 12 марта делегаты съезда решают судьбу ключевых органов судейского управления.

Напомним, в первый день съезда были избраны два члена Высшего совета правосудия сроком на 4 года: судья Днепровского районного суда г. Киева Дмитрий Круподеря и судья Голосеевского районного суда г. Киева Татьяна Спиридонова. Также «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию первого дня.

На второй день председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы – от жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасичник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия. А председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура представил основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств. С текстовой трансляцией второго дня съезда можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, 11 марта ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины. «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список.

Собственно, на третий день съезда осталось повторное тайное голосование относительно членов РСУ от местных общего и хозяйственного судов, а также назначение судей Конституционного Суда Украины.

09:58 XX з’їзд суддів України 12 березня продовжив свою роботу. Судді отримують бюлетені та переходять до таємного голосування щодо дообрання членів РСУ серед кандидатів від від місцевих загальних та місцевих господарських судів.

