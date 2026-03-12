  1. В Украине
XX съезд судей Украины: текстовая трансляция, день третий

09:59, 12 марта 2026
«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию событий третьего дня XX съезда судей Украины.
XX съезд судей Украины в четверг, 12 марта, продолжает свою работу. С 10 по 12 марта делегаты съезда решают судьбу ключевых органов судейского управления.

Напомним, в первый день съезда были избраны два члена Высшего совета правосудия сроком на 4 года: судья Днепровского районного суда г. Киева Дмитрий Круподеря и судья Голосеевского районного суда г. Киева Татьяна Спиридонова. Также «Судебно-юридическая газета» вела текстовую трансляцию первого дня.

На второй день председатель Совета судей Украины Богдан Монич представил отчет по итогам работы – от жилья для судей-переселенцев до борьбы против принудительных командировок. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Пасичник рассказал о ходе процедуры отбора новых судей и основных вызовах, с которыми столкнулась Комиссия. А председатель Государственной судебной администрации Максим Пампура представил основные показатели финансирования судебной системы и использования бюджетных средств. С текстовой трансляцией второго дня съезда можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, 11 марта ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины. «Судебно-юридическая газета» публиковала полный список.

Собственно, на третий день съезда осталось повторное тайное голосование относительно членов РСУ от местных общего и хозяйственного судов, а также назначение судей Конституционного Суда Украины.

 09:58 XX з’їзд суддів України 12 березня продовжив свою роботу. Судді отримують бюлетені та переходять до таємного голосування щодо дообрання членів РСУ серед кандидатів від від місцевих загальних та місцевих господарських судів.

суд судья КСУ Съезд судей РСУ

