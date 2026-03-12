СБУ проводит обыски в одном из управлений Львовского горсовета: что известно
09:43, 12 марта 2026
Управление СБУ проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных, заявили в горсовете.
Во Львове правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.
Как сообщили в городском совете, 12 марта Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.
«Город полностью будет способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования», — сказано в официальном заявлении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.