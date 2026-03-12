  1. В Украине

СБУ проводит обыски в одном из управлений Львовского горсовета: что известно

09:43, 12 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Управление СБУ проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных, заявили в горсовете.
СБУ проводит обыски в одном из управлений Львовского горсовета: что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в городском совете, 12 марта Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

«Город полностью будет способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования», — сказано в официальном заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет ВР пересмотрел собственное заключение по скандальному законопроекту о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект, вызвавший споры между депутатами и правоохранителями, готовят ко второму чтению.

Кабмин разрешил расходовать средства гуманитарного счета на помощь гражданским, ВПО и людям с инвалидностью

Расширены возможности использования гуманитарного счета для поддержки гражданских.

Как может измениться процедура ареста недвижимости в уголовных делах: детали законопроекта

Законопроект предусматривает срочность ареста, участие владельца в судебном рассмотрении и ограничение повторных ходатайств следствия.

Украинцы за границей сталкиваются с валютными лимитами НБУ: почему платежи сложно осуществлять даже при наличии собственных средств

Почему валютные ограничения, введенные НБУ во время военного положения, усложняют украинцам за границей осуществление крупных платежей даже при наличии собственных средств.

ХХ съезд судей частично избрал новый состав Совета судей Украины: список победителей

На ХХ съезде судей Украины объявлены результаты голосования за кандидатов в Совет судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]