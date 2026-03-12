СБУ проводить обшуки в одному з управлінь Львівської міськради: що відомо

Управління СБУ проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних, заявили у міськраді.

У Львові правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради.

Як повідомили у міській раді, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

«Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування», - сказано у офіційній заяві.

