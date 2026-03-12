Кабмін дозволив витрачати кошти гуманітарного рахунка на допомогу цивільним, ВПО та людям з інвалідністю

Розширено можливості використання гуманітарного рахунка для підтримки цивільних.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №304, яка розширює порядок використання коштів гуманітарного рахунка Мінсоцполітики. Документ визначає механізм використання добровільних внесків та благодійних пожертв, відкритого у Національному банку, для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.

Згідно з постановою, кошти спрямовуються на:

Одноразову грошову допомогу цивільному населенню.

Невідкладну грошову допомогу особам, які постраждалим від сексуального насильства пов’язаного зі збройною агресією російської федерації, та соціальний супровід таких осіб.

Забезпечення товарами першої необхідності: одяг, взуття, гігієнічні та медичні засоби.

Придбання спеціалізованого транспорту для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Оплату (компенсації) психосоціальної підтримки населення, навчання та підвищення кваліфікації фахівців і психологів.

Забезпечення функціонування центрів життєстійкості та місць тимчасового проживання ВПО: ремонт приміщень, проектні роботи, меблі, побутова техніка..

Документ визначає порядок надання одноразової грошової допомоги. Мінсоцполітики встановлює категорії осіб, які мають право на її отримання, а також розмір такої допомоги. Також уряд врегулював порядок виплати невідкладної грошової допомоги та соціального супроводу постраждалих, визначаючи потребу в коштах відповідно до затверджених розмірів виплат.

Забезпечення товарами першої необхідності

Потребу в коштах для забезпечення населення товарами першої необхідності Мінсоцполітики визначає на підставі пропозицій Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Нацсоцслужби, Державної служби у справах дітей, а також обласних та Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій).

Такі пропозиції подаються до Мінсоцполітики протягом 20 днів після отримання відповідної інформації та повинні містити категорії і кількість осіб, які отримають допомогу, перелік необхідних товарів і їх вартість, території надання допомоги, а також логістичні потреби — доставку, зберігання та видачу товарів.

Придбання спеціалізованого транспорту

Мінсоцполітики також визначає потребу в коштах для придбання спеціалізованих транспортних засобів для перевезення осіб і дітей з інвалідністю, людей із порушеннями опорно-рухового апарату, зору, а також інтелектуальними та психічними порушеннями.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю закуповує такі транспортні засоби та передає їх у комунальну власність територіальних громад. Після передачі транспорт зараховується на баланс місцевих органів влади. Витрати на реєстрацію, технічний огляд, ремонт, обслуговування та сплату податків покриваються за рахунок місцевих бюджетів або інших джерел, передбачених законодавством.

При цьому якщо громада вже отримувала транспортний засіб за попередніми державними програмами, новий транспорт повторно не передається.

Контроль і прозорість

Постанова також передбачає звітування про використання коштів. Розпорядники коштів щомісяця до 4 числа подають звіт про їх використання.

Мінсоцполітики оприлюднює на своєму офіційному сайті інформацію про отримані кошти та здійснені витрати, а також перелік придбаних товарів, робіт і послуг. Невикористані залишки коштів зберігаються на рахунках спеціального фонду і можуть бути спрямовані на інші напрями лише за згодою партнера.

