На Черкащині з товариства стягнули 185 тисяч грн штрафних санкцій за несвоєчасну поставку автобуса

У суму штрафних санкцій увійшла пеня та штраф.

Фото ілюстративне, джерело фото avtobus.net.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рішенням Господарського суду Черкаської області у вересні 2025 року задоволено позов Уманської окружної прокуратури до товариства, яким останнє зобов’язано сплатити на користь відділу освіти однієї з територіальних громад Уманщини штрафні санкції за несвоєчасну поставку товару. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Прокуратура встановила, що товариство, уклавши з відділом освіти договір на поставку шкільного автобуса, не виконало взяті на себе зобов’язання у визначені строки. Унаслідок цього було порушено права дітей на безперешкодний доступ до освіти не за місцем проживання. У зазначений період підвезення учнів здійснювалося автобусом, який підлягав заміні, або ж за кошти батьків.

«Наразі рішення виконано в повному обсязі.

На користь відділу освіти однієї з громад Уманського району з товариства стягнуто 185 тис. грн штрафних санкцій (пеня та штраф)», - додали у прокуратурі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.