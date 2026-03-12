  1. В Україні

«Експорт вікон» та фейкові документи: на Львівщині ліквідували ще дві схеми для ухилянтськів

07:18, 12 березня 2026
Вартість «послуг» для ухилянтів становила від 5 000 до 16 000 доларів.
На Львівщині правоохоронці заблокували чергові схеми ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. Про це повідомило Управління СБУ у Львівській області.

Одним із затриманих є 32-річний підприємець з Стрийського району, який гарантував ухилянту організувати «безпечну» втечу за кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Вартість таких «послуг» становила від 15 000 до 16 000 доларів США.

За матеріалами справи, фігурант, за додаткову оплату, обіцяв довезти військовозобов’язаного до «точки відправлення» в Закарпатській області. Після чого ухилянт мав продовжити «безпечний» маршрут пішки до однієї з країн ЄС.

Зокрема, з метою конспірації план втечі обговорювали під виглядом «експорту вікон».

У Шептицькому районі області затримали ще одного організатора ухилянтської схеми, який разом зі спільницею-львів’янкою обіцяли військовозобов’язаному незаконний виїзд за кордон на підставі фейкових меддокументів.

За даними слідства, фігуранти зобов’язались виготовити призовнику фіктивні медичні документи, які нібито будуть підставою для зняття з військового обліку та «легального» виїзду за межі України.

Свої «послуги» ділки оцінили у 5 тисяч доларів США з «клієнта».

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали усіх фігурантів після отримання неправомірної вигоди.

Трьом зловмисникам уже повідомлено про підозру. Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників вказаних злочинних схем.

СБУ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
