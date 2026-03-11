Батько вимагав повернути дітей з Канади до України: чому Верховний Суд відмовив чоловіку

Суди розглянули спір між батьками через виїзд дітей за кордон під час війни.

Батько звернувся до суду з позовом до матері про визнання незаконним утримання дітей, зобов’язання повернути дітей, посилаючись на те, що на початку березня 2022 року мати разом з дітьми виїхала з України до Канади на підставі його нотаріальної згоди, яка була надана строком з 24.02.2022 строком на 1 рік, вказував на порушення свого права на участь у спілкуванні та вихованні його дітей.

За словами чоловіка, одноосібне рішення матері змінити місце проживання дітей, не повертаючи їх в Україну, заподіює серйозної шкоди дітям, вони позбавлені можливості повноцінно проводити час і спілкуватися з батьком. Також батько наголошував, що в регіонах постійного проживання сторін (Одеській і Кіровоградській областях) бойові дії не ведуться, школи, позашкільні дитячі установи, медичні заклади продовжують роботу.

Рішення суду

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, мотивуючи тим, що факт постійного (звичайного) місця проживання дітей з позивачем в Україні до їх переміщення (утримування) останнім не підтверджено. Встановлено, що діти зацікавлені у довготривалому проживанні в Канаді, їх прагнення та бажання пов’язані з довгостроковими подіями, що відбуватимуться саме за місцем проживання матері, діти не потребують постійного перебування в Україні та, окрім того, зважаючи на введений з 24.02.2022 в Україні воєнний стан, а також підвищену загрозу для життя, фізичного та психологічного здоров’я дітей, а тому тимчасове перебування дітей разом із матір’ю в Канаді забезпечує якнайкращі інтереси дітей. Позивач має можливість спілкуватися з дітьми, знає про їх стан здоров’я, навчання та розвиток.

Що сказав Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів та зазначив, що перебування дітей у безпечному середовищі разом з тим із батьків, з ким відповідними органами державної влади України визначено їхнє місце проживання, відповідатиме наразі забезпеченню їх найкращих інтересів. Про наявність підстав для зміни визначеної рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області форми батьківської опіки над дітьми (визначеного місця проживання дітей з матір’ю) або про наявність перешкод у спілкуванні з дітьми чи необхідність визначення порядку участі у вихованні дітей батько в межах цієї справи не заявляв та не доводив.

У цій справі не встановлено, що мати чинить перешкоди батьку у спілкуванні з дітьми, у тому числі за допомогою засобів електронного зв’язку.

Верховний Суд наголосив, в контексті забезпечення права дітей на спілкування з батьком, що батьки мають співпрацювати у забезпеченні належного контакту між кожним з них з дитиною, встановлення можливості спілкування та проведення часу.

Тимчасовий виїзд дитини за кордон не може нівелювати право батька на спілкування з дитиною, яке повинно реалізовуватися задля підтримання родинних відносин та емоційного контакту неповнолітніх дітей з батьком.

Постанова Верховного Суду у справі № 522/10087/23 (провадження № 61-7777св24).

