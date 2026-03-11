  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Батько вимагав повернути дітей з Канади до України: чому Верховний Суд відмовив чоловіку

22:18, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суди розглянули спір між батьками через виїзд дітей за кордон під час війни.
Батько вимагав повернути дітей з Канади до України: чому Верховний Суд відмовив чоловіку
Ілюстративне зображення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Батько звернувся до суду з позовом до матері про визнання незаконним утримання дітей, зобов’язання повернути дітей, посилаючись на те, що на початку березня 2022 року мати разом з дітьми виїхала з України до Канади на підставі його нотаріальної згоди, яка була надана строком з 24.02.2022 строком на 1 рік, вказував на порушення свого права на участь у спілкуванні та вихованні його дітей.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами чоловіка, одноосібне рішення матері змінити місце проживання дітей, не повертаючи їх в Україну, заподіює серйозної шкоди дітям, вони позбавлені можливості повноцінно проводити час і спілкуватися з батьком. Також батько наголошував, що в регіонах постійного проживання сторін (Одеській і Кіровоградській областях) бойові дії не ведуться, школи, позашкільні дитячі установи, медичні заклади продовжують роботу.

Рішення суду

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив, мотивуючи тим, що факт постійного (звичайного) місця проживання дітей з позивачем в Україні до їх переміщення (утримування) останнім не підтверджено. Встановлено, що діти зацікавлені у довготривалому проживанні в Канаді, їх прагнення та бажання пов’язані з довгостроковими подіями, що відбуватимуться саме за місцем проживання матері, діти не потребують постійного перебування в Україні та, окрім того, зважаючи на введений з 24.02.2022 в Україні воєнний стан, а також підвищену загрозу для життя, фізичного та психологічного здоров’я дітей, а тому тимчасове перебування дітей разом із матір’ю в Канаді забезпечує якнайкращі інтереси дітей. Позивач має можливість спілкуватися з дітьми, знає про їх стан здоров’я, навчання та розвиток.

Що сказав Верховний Суд

Верховний Суд погодився з висновками судів та зазначив, що перебування дітей у безпечному середовищі разом з тим із батьків, з ким відповідними органами державної влади України визначено їхнє місце проживання, відповідатиме наразі забезпеченню їх найкращих інтересів. Про наявність підстав для зміни визначеної рішенням виконавчого комітету Олександрійської міської ради Кіровоградської області форми батьківської опіки над дітьми (визначеного місця проживання дітей з матір’ю) або про наявність перешкод у спілкуванні з дітьми чи необхідність визначення порядку участі у вихованні дітей батько в межах цієї справи не заявляв та не доводив.

У цій справі не встановлено, що мати чинить перешкоди батьку у спілкуванні з дітьми, у тому числі за допомогою засобів електронного зв’язку.

Верховний Суд наголосив, в контексті забезпечення права дітей на спілкування з батьком, що батьки мають співпрацювати у забезпеченні належного контакту між кожним з них з дитиною, встановлення можливості спілкування та проведення часу.

Тимчасовий виїзд дитини за кордон не може нівелювати право батька на спілкування з дитиною, яке повинно реалізовуватися задля підтримання родинних відносин та емоційного контакту неповнолітніх дітей з батьком.

Постанова Верховного Суду у справі № 522/10087/23 (провадження № 61-7777св24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд діти судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.

Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]