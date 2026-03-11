Норми виробітку для молодих працівників у 2026 році: що пояснили в Держпраці

Для працівників до 18 років норми виробітку встановлюють на основі норм для дорослих, але з урахуванням скороченого робочого часу, передбаченого для неповнолітніх.

Держпраці пояснює, що працівники до 18 років у трудових відносинах мають такі ж права, як і повнолітні. Водночас закон надає їм додаткові пільги щодо охорони праці, тривалості робочого часу, відпусток та інших умов роботи. Такі норми передбачені статтею 187 Кодексу законів про працю України.

Також у законодавстві визначено правила встановлення норм виробітку для неповнолітніх.

Вони розраховуються на основі норм для дорослих працівників, але з урахуванням скороченого робочого часу для осіб до 18 років. Тобто обсяг роботи для молодих працівників має бути пропорційно меншим.

