За самовільну заготівлю березового соку загрожує штраф, — екологічна інспекція
Державна екологічна інспекція у Тернопільській області нагадала, що заготівля деревних соків належить до побічних лісових користувань і здійснюється у визначеному законодавством порядку.
Там підкреслили, що масову заготівлю березового соку проводять постійні лісокористувачі або суб’єкти господарювання, які отримали спеціальний дозвіл — лісовий квиток. Такий документ дає право на заготівлю соку лише у відведених для цього місцях та з дотриманням встановлених правил.
Водночас право загального використання лісових ресурсів, передбачене ст. 66 Лісового кодексу України, не поширюється на заготівлю деревних соків.
«Тобто самовільне добування березового соку в лісах без відповідного дозволу є порушенням природоохоронного законодавства.
За самовільну заготівлю деревних соків у лісах на ділянках, де це заборонено або допускається лише за лісовими квитками, передбачена відповідальність за ст. 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - заявила екологічна інспекція.
Також там додають, що в межах населених пунктів добування березового соку з дерев є порушенням Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах.
«Такі дії можуть призвести до пошкодження дерев, розвитку грибкових захворювань та їх поступового всихання. За порушення правил благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність за ст. 152 КУпАП», - підкреслили у відомстві.
