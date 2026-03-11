За самовільну заготівлю березового соку загрожує штраф, — екологічна інспекція

Екологічна інспекція: самовільне добування березового соку в лісах без відповідного дозволу є порушенням природоохоронного законодавства.

Фото: tern.dei.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області нагадала, що заготівля деревних соків належить до побічних лісових користувань і здійснюється у визначеному законодавством порядку.

Там підкреслили, що масову заготівлю березового соку проводять постійні лісокористувачі або суб’єкти господарювання, які отримали спеціальний дозвіл — лісовий квиток. Такий документ дає право на заготівлю соку лише у відведених для цього місцях та з дотриманням встановлених правил.

Водночас право загального використання лісових ресурсів, передбачене ст. 66 Лісового кодексу України, не поширюється на заготівлю деревних соків.

«Тобто самовільне добування березового соку в лісах без відповідного дозволу є порушенням природоохоронного законодавства.

За самовільну заготівлю деревних соків у лісах на ділянках, де це заборонено або допускається лише за лісовими квитками, передбачена відповідальність за ст. 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - заявила екологічна інспекція.

Також там додають, що в межах населених пунктів добування березового соку з дерев є порушенням Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах.

«Такі дії можуть призвести до пошкодження дерев, розвитку грибкових захворювань та їх поступового всихання. За порушення правил благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність за ст. 152 КУпАП», - підкреслили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.