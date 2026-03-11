За самовольную заготовку березового сока грозит штраф, — экологическая инспекция
Государственная экологическая инспекция в Тернопольской области напомнила, что заготовка древесных соков относится к побочным лесным пользованиям и осуществляется в определенном законодательством порядке.
Там подчеркнули, что массовую заготовку березового сока проводят постоянные лесопользователи или субъекты хозяйствования, которые получили специальное разрешение — лесной билет. Такой документ дает право на заготовку сока только в отведенных для этого местах и с соблюдением установленных правил.
В то же время право общего использования лесных ресурсов, предусмотренное ст. 66 Лесного кодекса Украины, не распространяется на заготовку древесных соков.
«То есть самовольная добыча березового сока в лесах без соответствующего разрешения является нарушением природоохранного законодательства.
За самовольную заготовку древесных соков в лесах на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам, предусмотрена ответственность по ст. 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — заявила экологическая инспекция.
Также там добавили, что в пределах населенных пунктов добыча березового сока из деревьев является нарушением Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах.
«Такие действия могут привести к повреждению деревьев, развитию грибковых заболеваний и их постепенному усыханию. За нарушение правил благоустройства населенных пунктов предусмотрена административная ответственность по ст. 152 КоАП», — подчеркнули в ведомстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.