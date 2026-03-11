Конкурс в Киевский апелляционный суд: один кандидат не подтвердил способности осуществлять правосудие

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидата на должность судьи в Киевском апелляционном суде Масла Сергея Павловича.

По результатам квалификационного оценивания 10 марта Масло Сергей Павлович набрал 722,46 балла. Коллегия приняла решение признать кандидата таким, который не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 26 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 10 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе.

