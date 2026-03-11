В Николаевской области общины сталкиваются с проблемой кворума в местных советах: в парламенте предлагают решения

В некоторых общинах Николаевской области из-за войны и неявки части депутатов местные советы не могут собрать кворум и проводить сессии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В некоторых громадах Николаевской области местные советы сталкиваются с проблемой отсутствия кворума. Из-за этого сложно проводить сессии и принимать решения, необходимые для работы и развития громад.

Например, такая ситуация сложилась в Константиновской громаде. Сельский совет не может полноценно проводить заседания из-за недостаточного количества депутатов. Часть избранников не приходит на сессии, но при этом не складывает депутатские полномочия, что фактически блокирует работу совета. По словам члена политсовета областной организации партии «Слуга Народа», депутата Николаевского районного совета Александра Балакина, подобные случаи нередки для небольших громад.

«Из-за войны советы иногда сталкиваются с тем, что депутаты складывают полномочия. Вместо них должны заходить те, кто идет следующими в списках. Однако в малых громадах есть проблема, когда депутаты не складывают полномочия и не посещают сессии. Это блокирует принятие важных решений для дальнейшего развития громад», — пояснил он.

Отмечается, что проблема возникла после начала полномасштабного вторжения. Часть депутатов была мобилизована в ряды ВСУ, некоторые выехали за границу или досрочно прекратили свои полномочия. В результате в отдельных советах не хватает депутатов для обеспечения необходимого кворума.

В ответ на многочисленные обращения громад из разных регионов народный депутат от «Слуги Народа» Виталий Безгин вместе с коллегами зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14405 «Об обеспечении полномочности местных советов в условиях военного положения».

Инициаторы законопроекта отмечают, что такие изменения позволят громадам продолжать работу даже в тех случаях, когда часть депутатов не может участвовать в заседаниях из-за обстоятельств, связанных с войной.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что местные советы смогут работать при 50% состава.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.