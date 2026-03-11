  1. В Украине

Военные уже общаются, уже работают, — Зеленский об отправке украинских экспертов на Ближний Восток

20:49, 11 марта 2026
Владимир Зеленский также сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров 11 марта прибыл в ОАЭ обсуждать направления сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что три группы украинских экспертов отправились на Ближний Восток. Об этом он сказал во время общения со СМИ перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер.

«Сильные группы — с экспертами, военными, инженерами. Сегодня военные уже общаются, уже работают. Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня прибыл в ОАЭ обсуждать направления сотрудничества. Он также будет в нескольких других странах, включая Саудовскую Аравию», — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Владимир Зеленский

