Военные уже общаются, уже работают, — Зеленский об отправке украинских экспертов на Ближний Восток

Владимир Зеленский также сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров 11 марта прибыл в ОАЭ обсуждать направления сотрудничества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что три группы украинских экспертов отправились на Ближний Восток. Об этом он сказал во время общения со СМИ перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер.

«Сильные группы — с экспертами, военными, инженерами. Сегодня военные уже общаются, уже работают. Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня прибыл в ОАЭ обсуждать направления сотрудничества. Он также будет в нескольких других странах, включая Саудовскую Аравию», — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.