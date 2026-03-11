Военные уже общаются, уже работают, — Зеленский об отправке украинских экспертов на Ближний Восток
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что три группы украинских экспертов отправились на Ближний Восток. Об этом он сказал во время общения со СМИ перед встречей с президентом Бундестага Юлией Клекнер.
«Сильные группы — с экспертами, военными, инженерами. Сегодня военные уже общаются, уже работают. Секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня прибыл в ОАЭ обсуждать направления сотрудничества. Он также будет в нескольких других странах, включая Саудовскую Аравию», — сказал он.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила от Соединенных Штатов запрос на поддержку в противодействии атакам дронов типа «шахед» в регионе Ближнего Востока.
