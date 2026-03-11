  1. В Украине

Как проверить размер проиндексированной пенсии: инструкция

22:00, 11 марта 2026
Пенсионерам объяснили, где посмотреть обновленную пенсию.
Как проверить размер проиндексированной пенсии: инструкция
Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2026 года провел перерасчет пенсий в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 25 февраля 2026 года №236 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году».

Как сообщили в ПФУ, граждане могут проверить обновленный размер пенсии после индексации в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого необходимо авторизоваться в своем кабинете на портале ПФУ.

Как это сделать:

  • Для этого зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и нажмите «Вход».
  • Авторизуйтесь любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дія.Підпис», и нажмите «Войти».
  • В боковом меню слева зайдите в раздел «Моя пенсия» и ознакомьтесь с размером перерасчитанной с 1 марта пенсии.

Информация о размере проиндексированной пенсии отображается в личном кабинете пенсионера после проведения соответствующего начисления.

