Как проверить размер проиндексированной пенсии: инструкция
Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2026 года провел перерасчет пенсий в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 25 февраля 2026 года №236 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году».
Как сообщили в ПФУ, граждане могут проверить обновленный размер пенсии после индексации в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.
Для этого необходимо авторизоваться в своем кабинете на портале ПФУ.
Как это сделать:
- Для этого зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и нажмите «Вход».
- Авторизуйтесь любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью «Дія.Підпис», и нажмите «Войти».
- В боковом меню слева зайдите в раздел «Моя пенсия» и ознакомьтесь с размером перерасчитанной с 1 марта пенсии.
Информация о размере проиндексированной пенсии отображается в личном кабинете пенсионера после проведения соответствующего начисления.
