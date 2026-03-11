Конкурс в Николаевский апелляционный суд: одна кандидатка не подтвердила способности осуществлять правосудие

ВККС напомнила, что 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судей в Николаевском апелляционном суде.

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей 11 марта в составе коллегии проведено собеседование и определены результаты квалификационного оценивания кандидатки на должность судьи в Николаевском апелляционном суде Тунтулы Александры Сергеевны. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания Тунтула Александра Сергеевна набрала 429,57 балла. Коллегия приняла решение признать кандидатки такой, что не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 23 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 21 вакантную должность судей в Николаевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 14 кандидатами: 8 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

