Конкурс до Миколаївського апеляційного суду: одна кандидатка не підтвердила здатності здійснювати правосуддя

ВККС нагадала, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів 11 березня у складі колегії проведено співбесіду та визначено результати кваліфікаційного оцінювання кандидатки на посаду судді в Миколаївському апеляційному суді Тунтули Олександри Сергіївни. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Тунтула Олександра Сергіївна набрала 429,57 бала. Колегія ухвалила рішення визнати кандидатку такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадала, що 23 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 21 вакантну посаду суддів в Миколаївському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 14 кандидатами: 8 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.