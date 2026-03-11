  1. В Україні

Стефанчук заявив, що обговорює з депутатами проблемні питання рекодифікації цивільного законодавства

20:39, 11 березня 2026
У парламенті продовжується робота щодо доопрацювання проєкту Цивільного кодексу.
Фото: rada.gov.ua
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що продовжується робота щодо доопрацювання проєкту Цивільного кодексу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що почав зустрічі з парламентськими фракціями та групами, аби обговорити всі проблемні питання рекодифікації цивільного законодавства.

«Разом ми врахуємо в доопрацьованому тексті всі важливі зауваження, що були висловлені як під час громадського обговорення цього проєкту, так і після його реєстрації», - сказав він.

Нагадаємо, на початку року в парламенті зареєстрували проєкт №14394, який передбачає оновлення Цивільного кодексу України. Документ покликаний об’єднати та систематизувати положення цивільного й сімейного законодавства в межах єдиного кодифікованого акта.

Крім того, на початку лютого на сайті Верховної Ради було зареєстровано альтернативний проєкт Цивільного кодексу України №14394-1.

У ньому статтю, що регулює питання обмеження розірвання шлюбу у період вагітності, викладено у новій редакції. Крім того, з тексту альтернативного проєкту вилучено положення, яке передбачало можливість укладення шлюбу у 14 років у разі вагітності або народження дитини.

Проте подальша доля спірних норм залежатиме від того, у якій редакції парламент ухвалить проєкт нової кодифікації та які положення будуть підтримані під час розгляду.

Нагадаємо, раніше ГНЕУ вже висловлювало зауваження до всіх дев’яти книг проєкту Цивільного кодексу, зокрема до положень Книги «Право сімейне» та Книги «Право спадкове», про що вже повідомляла «Судово-юридична газета».

Верховна Рада України Руслан Стефанчук

