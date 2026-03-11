Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

Голова Рада суддів України Богдан Моніч під час З’їзду суддів представив звіт про діяльність Ради та окреслив основні питання, над якими працював орган упродовж своєї каденції.

За його словами, протягом цього періоду Рада суддів реагувала на більшість проблем, які нині обговорюються у професійній спільноті. Зокрема, йдеться про питання відрядження суддів, соціального забезпечення суддів-переселенців, оплати праці працівників апаратів судів, а також окремі аспекти діяльності органів суддівського врядування.

Богдан Моніч нагадав, що Рада суддів виступала проти практики відрядження суддів без їхньої згоди навіть в умовах воєнного стану. За його словами, орган наголошував на необхідності дотримання гарантій незалежності суддів і звертав увагу законодавців на недосконалість відповідних законодавчих змін.

Також Рада суддів піднімала питання правового врегулювання ситуації із судами, які припинили роботу через війну. Зокрема, йшлося про відсутність механізму переведення суддів до тих судів, куди вони були відряджені у зв’язку з припиненням роботи їхніх установ.

Окрему увагу, за словами очільника РСУ, Рада приділяла проблемам суддів, які були змушені залишити свої домівки через війну. Орган ініціював питання щодо можливості включення суддів-переселенців до державної програми забезпечення житлом «єОселя». Проте, як зазначив голова Ради суддів, уряд поки що не підтримав цю ініціативу, попри тривале листування з Кабінетом Міністрів України.

Ще одним напрямом роботи було питання виїзду за кордон суддів, зокрема жінок-суддів. Рада суддів ініціювала відповідні звернення та напрацьовувала зміни до урядових рішень, однак це питання наразі також не отримало практичного вирішення.

Водночас Богдан Моніч повідомив і про рішення, які вдалося реалізувати. Зокрема, було підтримано ініціативу щодо обмеження публікації результатів кваліфікаційних тестів суддів, що мало на меті запобігти можливій дискримінації кандидатів. Цю позицію підтримали інші органи судової влади, зокрема Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Крім того, Рада суддів працювала над питанням підвищення оплати праці працівників апаратів судів, рівень якої, за словами голови РСУ, залишається критично низьким. Було напрацьовано відповідні законодавчі пропозиції, однак їх реалізація залежить від рішень парламенту.

Голова Ради також повідомив, що за час роботи органу було підготовлено низку важливих документів. Зокрема, затверджено коментар до Кодексу суддівської етики, розроблено нове положення про Раду суддів, підготовлено оновлену редакцію Регламенту, а також напрацьовано концепцію комунікаційної політики судової влади. За словами Богдана Моніча, ця концепція передбачала створення системи регіональних комунікаційних центрів для покращення взаємодії судової влади із суспільством, однак ініціатива не була підтримана іншими інституціями судової системи.

Водночас він наголосив, що одним із ключових викликів для органів суддівського самоврядування залишається обмеженість їхніх повноважень. Через це Рада суддів часто може лише звертатися з рекомендаціями та ініціативами до інших органів державної влади, які не завжди беруть їх до уваги.

Підсумовуючи звіт, Богдан Моніч подякував членам Ради за спільну роботу та наголосив, що протягом каденції орган працював злагоджено, без поділу за рівнями судових інстанцій. Він також висловив сподівання, що новий склад Ради суддів України збереже командний формат роботи та продовжить вирішення ключових проблем судової системи.

