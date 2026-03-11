  1. Публікації

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

14:31, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.
Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Рада суддів України Богдан Моніч під час З’їзду суддів представив звіт про діяльність Ради та окреслив основні питання, над якими працював орган упродовж своєї каденції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, протягом цього періоду Рада суддів реагувала на більшість проблем, які нині обговорюються у професійній спільноті. Зокрема, йдеться про питання відрядження суддів, соціального забезпечення суддів-переселенців, оплати праці працівників апаратів судів, а також окремі аспекти діяльності органів суддівського врядування.

Богдан Моніч нагадав, що Рада суддів виступала проти практики відрядження суддів без їхньої згоди навіть в умовах воєнного стану. За його словами, орган наголошував на необхідності дотримання гарантій незалежності суддів і звертав увагу законодавців на недосконалість відповідних законодавчих змін.

Також Рада суддів піднімала питання правового врегулювання ситуації із судами, які припинили роботу через війну. Зокрема, йшлося про відсутність механізму переведення суддів до тих судів, куди вони були відряджені у зв’язку з припиненням роботи їхніх установ.

Окрему увагу, за словами очільника РСУ, Рада приділяла проблемам суддів, які були змушені залишити свої домівки через війну. Орган ініціював питання щодо можливості включення суддів-переселенців до державної програми забезпечення житлом «єОселя». Проте, як зазначив голова Ради суддів, уряд поки що не підтримав цю ініціативу, попри тривале листування з Кабінетом Міністрів України.

Ще одним напрямом роботи було питання виїзду за кордон суддів, зокрема жінок-суддів. Рада суддів ініціювала відповідні звернення та напрацьовувала зміни до урядових рішень, однак це питання наразі також не отримало практичного вирішення.

Водночас Богдан Моніч повідомив і про рішення, які вдалося реалізувати. Зокрема, було підтримано ініціативу щодо обмеження публікації результатів кваліфікаційних тестів суддів, що мало на меті запобігти можливій дискримінації кандидатів. Цю позицію підтримали інші органи судової влади, зокрема Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Крім того, Рада суддів працювала над питанням підвищення оплати праці працівників апаратів судів, рівень якої, за словами голови РСУ, залишається критично низьким. Було напрацьовано відповідні законодавчі пропозиції, однак їх реалізація залежить від рішень парламенту.

Голова Ради також повідомив, що за час роботи органу було підготовлено низку важливих документів. Зокрема, затверджено коментар до Кодексу суддівської етики, розроблено нове положення про Раду суддів, підготовлено оновлену редакцію Регламенту, а також напрацьовано концепцію комунікаційної політики судової влади. За словами Богдана Моніча, ця концепція передбачала створення системи регіональних комунікаційних центрів для покращення взаємодії судової влади із суспільством, однак ініціатива не була підтримана іншими інституціями судової системи.

Водночас він наголосив, що одним із ключових викликів для органів суддівського самоврядування залишається обмеженість їхніх повноважень. Через це Рада суддів часто може лише звертатися з рекомендаціями та ініціативами до інших органів державної влади, які не завжди беруть їх до уваги.

Підсумовуючи звіт, Богдан Моніч подякував членам Ради за спільну роботу та наголосив, що протягом каденції орган працював злагоджено, без поділу за рівнями судових інстанцій. Він також висловив сподівання, що новий склад Ради суддів України збереже командний формат роботи та продовжить вирішення ключових проблем судової системи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд суддя зарплата РСУ Богдан Моніч

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

З’їзд суддів ухвалив новий Регламент: як зміняться правила призначення суддів КСУ та робота форуму

ХХ з’їзд суддів затвердив Регламент, який змінює механізм скликання форуму в разі бездіяльності РСУ.

Накинулася з кулаками і лайкою: як суд у Мукачеві покарав дружину за насильство над чоловіком

Суд застосував пробаційний нагляд і направив обвинувачену на програму для кривдників.

НАБУ і САП просять змінити правила слідства: обмежити доступ до судових рішень і скасувати «правки Лозового»

Також НАБУ хоче отримати можливість моніторити банківські рахунки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]