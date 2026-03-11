  1. В Україні

У новій Стратегії для ВПО від Мінсоцполітики передбачили окремий блок повернення українців з-за кордону

15:23, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами Дениса Улютіна, Стратегія ВПО включатиме блок повернення українців з-за кордону.
У новій Стратегії для ВПО від Мінсоцполітики передбачили окремий блок повернення українців з-за кордону
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомили про завершення підготовки нової Стратегії щодо внутрішньо переміщених осіб, яка найближчим часом буде подана на міжвідомче погодження. Документ покликаний охопити всі ключові виклики, з якими стикаються ВПО — від евакуації до інтеграції у громадах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, одним із головних запитів серед внутрішньо переміщених осіб залишається забезпечення житлом.

«Найбільший запит серед ВПО – це житло. Потрібне рішення, яке дасть можливість людям мати власне житло, а не постійно перебувати у МТП. Зараз ми працюємо над таким рішенням», – зазначив він.

Міністр також повідомив, що нова Стратегія передбачатиме окремий блок, присвячений поверненню українців з-за кордону.

«Наше бачення — намагатися уникнути сепарації, уникнути тиску між ВПО і тими, хто буде повертатися», — підкреслив Улютін.

Паралельно з розробкою Стратегії Мінсоцполітики працює над ІТ-складовою. Планується створення спеціального вебресурсу, який міститиме покроковий шлях для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, на платформі передбачать можливість самодекларування про евакуацію, перелік місць тимчасового проживання (МТП), де можна зупинитися на певний період, а також блок реінтеграції.

У міністерстві також зазначили, що для підтримки ВПО держава наразі реалізує низку житлових програм. Зокрема, передбачено субвенцію у розмірі 1,5 млрд грн на облаштування тимчасового житла або підтриманого проживання та придбання будинків у сільській місцевості для ВПО.

Крім того, в Україні діє програма пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб. У її межах держава компенсує 70% першого внеску та щомісячних платежів упродовж першого року кредитування, а також відшкодовує до 40 тис. грн витрат на супутні послуги з оформлення кредитного договору.

Зауважимо, що Україна та Німеччина також домовилися про нові пільгові іпотечні кредити для ВПО. Відбір позичальників здійснюватиметься через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна ВПО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

З’їзд суддів ухвалив новий Регламент: як зміняться правила призначення суддів КСУ та робота форуму

ХХ з’їзд суддів затвердив Регламент, який змінює механізм скликання форуму в разі бездіяльності РСУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]