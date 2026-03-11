У новій Стратегії для ВПО від Мінсоцполітики передбачили окремий блок повернення українців з-за кордону

За словами Дениса Улютіна, Стратегія ВПО включатиме блок повернення українців з-за кордону.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України повідомили про завершення підготовки нової Стратегії щодо внутрішньо переміщених осіб, яка найближчим часом буде подана на міжвідомче погодження. Документ покликаний охопити всі ключові виклики, з якими стикаються ВПО — від евакуації до інтеграції у громадах.

Як повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін, одним із головних запитів серед внутрішньо переміщених осіб залишається забезпечення житлом.

«Найбільший запит серед ВПО – це житло. Потрібне рішення, яке дасть можливість людям мати власне житло, а не постійно перебувати у МТП. Зараз ми працюємо над таким рішенням», – зазначив він.

Міністр також повідомив, що нова Стратегія передбачатиме окремий блок, присвячений поверненню українців з-за кордону.

«Наше бачення — намагатися уникнути сепарації, уникнути тиску між ВПО і тими, хто буде повертатися», — підкреслив Улютін.

Паралельно з розробкою Стратегії Мінсоцполітики працює над ІТ-складовою. Планується створення спеціального вебресурсу, який міститиме покроковий шлях для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, на платформі передбачать можливість самодекларування про евакуацію, перелік місць тимчасового проживання (МТП), де можна зупинитися на певний період, а також блок реінтеграції.

У міністерстві також зазначили, що для підтримки ВПО держава наразі реалізує низку житлових програм. Зокрема, передбачено субвенцію у розмірі 1,5 млрд грн на облаштування тимчасового житла або підтриманого проживання та придбання будинків у сільській місцевості для ВПО.

Крім того, в Україні діє програма пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб. У її межах держава компенсує 70% першого внеску та щомісячних платежів упродовж першого року кредитування, а також відшкодовує до 40 тис. грн витрат на супутні послуги з оформлення кредитного договору.

Зауважимо, що Україна та Німеччина також домовилися про нові пільгові іпотечні кредити для ВПО. Відбір позичальників здійснюватиметься через відкритий реєстр та випадкове жеребкування.

