В Україні планують ввести додатковий вид відпустки для батьків із дітьми

У Верховній Раді готується до розгляду в першому читанні новий Трудовий кодекс, який передбачає осучаснення норм, що не змінювалися з 1975 року. Окрім того, ним передбачене також запровадження в Україні європейських стандартів. Зокрема це стосується введення нового додаткового виду відпустки для батьків із догляду за дитиною – по 2 місяці для батька й матері.

За словами голови підкомітету із питань державної молодіжної політики парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ірини Борзової, новий Трудовий кодекс, який зараз напрацьовується у парламенті, надає більше можливостей і ширший соціальний захист батькам, одиноким матерям, а також вагітним жінкам.

«Зокрема у проєкті трудового кодексу йдеться про новий додатковий різновид відпустки до 4 місяців – 2 місяці для матері, 2 місяці для батька. Згідно з директивою ЄС, мати й батько зможуть скористатися такою оплачуваною відпусткою до досягнення дитиною 8 років», - зазначила вона.

За її словами, такий підхід дає більше часу для обох батьків на виховання дитини.

«Крім того, він передбачає гнучкість: відпустку батьки можуть узяти, наприклад, коли дитина йде до дитячого садочку чи до першого класу і їй потрібно більше адаптації. Важливо сказати, що батько й мати не зможуть передавати одне одному відпустку, але якщо мати виховує дитину сама, то вона матиме скористається всім терміном у 4 місяці», - зазначила народна депутатка.

Вона наголосила, що при цьому зберігаються відпустка за вагітністю, яка на сьогодні становить 126 календарних днів, та відпустка з догляду за дитиною до трьох років зі збереженням робочого місця.

За словами посадовиці, за останні роки в Україні сильно змінилися трудові відносини, що буде відображено в новому Трудовому кодексі.

«Буде вводитися кілька видів трудових договорів: безстроковий, строковий, короткостроковий, сезонний, учнівський, домашня форма роботи. Тобто будуть ширші відносини між роботодавцем та працівником. Також пропонується збільшити тривалість випробувального терміну, який нині становить 3 місяці. Будуть унормовані дистанційна робота, домашня робота, а також робота з нефіксованим робочим часом», - сказала парламентарій.

Вона додала, що в законопроєкті передбачено цифровізацію всіх трудових відносин: запровадження електронних трудових книжок, електронних трудових договорів та електронних реєстрів.

«Ми повинні перейти від радянських норм трудових відносин до сучасних норм, які відповідають стандартам Європейського Союзу», - наголосила депутатка.

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт Трудового кодексу зберігає 40-годинний робочий тиждень, але окремий акцент у проєкті зроблено на врегулюванні понаднормової праці.

