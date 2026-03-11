  1. Суд інфо

Добір на посаду судді місцевого суду: оприлюднили кодовані результати практичного завдання

15:54, 11 березня 2026
ВККС зазначила, що для розрахунку бала, який учасник отримує за виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду, застосовується коефіцієнт 2.
Перевірка членами екзаменаційних комісій практичних завдань, виконаних кандидатами на посаду судді місцевого суду та суддями, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, триває. Про це повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів.

«З метою інформування учасників кваліфікаційного іспиту про результати виконання практичних завдань Комісією вирішено невідкладно оприлюднювати їх на офіційному вебсайті після завершення перевірки та затвердження кодованих результатів», - заявили у Комісії.

Зазначається, що 11 березня затверджено кодовані результати виконання практичного завдання зі спеціалізації місцевого загального суду (четвертий етап кваліфікаційного іспиту): 14 жовтня 2025 року учасниками другої групи та 15 жовтня 2025 року учасниками першої групи кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

ВККС нагадала, що для розрахунку бала, який учасник отримує за виконання практичного завдання зі спеціалізації відповідного суду, застосовується коефіцієнт 2.

Прохідний бал четвертого етапу кваліфікаційного іспиту – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

На виконання пункту 6.2 розділу 6 Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів затвердження декодованих результатів виконання практичного завдання здійснюватиметься після перевірки та оцінювання усіх робіт у межах відповідної спеціалізації місцевого суду.

Особливостями виконання практичного завдання в межах кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, затвердженими рішенням Комісії від 19 вересня 2025 року № 173/зп-25, визначено, що учасник має право на ознайомлення з власним зошитом для виконання практичного завдання та всіма оцінками (екзаменаційною відомістю оцінювання практичного завдання) виключно після ухвалення Комісією рішення про затвердження декодованих результатів кваліфікаційного іспиту (етапу).

