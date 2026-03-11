Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів затвердив порядок підтвердження відповідності кандидатів на посади у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Обов’язкова перевірка буде проходити перед укладенням трудового договору.

Що змінюється для кандидатів

Документ встановлює чіткі правила перевірки відповідності вимогам законів «Про дошкільну освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Порядок поширюється на всіх педагогів та працівників, які можуть безпосередньо взаємодіяти з дітьми — від вихователів і вчителів до інших співробітників закладів освіти.

Йдеться про те, що перевірка охоплює не лише судимість, як це було раніше, а й адміністративні правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, булінгом або невиконанням обов’язків щодо виховання дітей.

Які документи подає кандидат

Для проведення перевірки кандидат разом із заявою про прийняття на роботу подає пакет документів, що містять відомості про нього, отримані не раніше ніж за 30 календарних днів до дати подання.

Зокрема, подається повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» в паперовій або електронній формі, а в разі наявності інформації про судимість — копію вироку в кримінальному провадженні.

Крім того, кандидати на посади працівників суб’єктів освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти подають довідку про наявність або відсутність інформації про притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, булінгом (цькуванням) або невиконанням обов’язків щодо виховання дітей.

Кому подаються документи

Документи для підтвердження відповідності вимогам кандидат подає засновнику або його представнику, якщо претендує на посаду керівника закладу. Для всіх інших посад документи подаються директору закладу, керівнику структурного підрозділу або фізичній особі-підприємцю, яка організовує освітню діяльність у садочку чи школі.

Рішення про підтвердження відповідності кандидата вимогам приймається протягом двох робочих днів. Повідомлення про прийняте рішення надсилається кандидату засобами електронного зв’язку на електронну адресу, зазначену в заяві.

Також передбачено, що рішення про відмову у підтвердженні відповідності кандидата вимогам може бути оскаржене в судовому порядку.

