  1. Правовий гламур
  2. / У світі

Суд у Малаві відхилив 15-річний позов проти благодійної організації Мадонни

15:41, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд визнав позов сестри колишньої президентки Малаві безпідставним та таким, що є зловживанням судовим процесом.
Суд у Малаві відхилив 15-річний позов проти благодійної організації Мадонни
Фото: AFP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Високий суд Малаві відхилив позов про незаконне звільнення проти благодійної організації американської поп-зірки Мадонни, поданий сестрою колишньої президентки країни. Справа тривала 15 років і стала одним із найдовших спорів навколо діяльності неурядових організацій у країні, пише AFP.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Анджиміре Опоньйо, сестра експрезидентки Малаві Джойс Банди, оскаржувала своє усунення у 2011 році з ради директорів благодійної організації співачки Raising Malawi після звинувачень у фінансових зловживаннях.

У той час внутрішні аудити та повідомлення в медіа стверджували, що місцеві працівники витрачали кошти, призначені для амбітного проєкту Мадонни — створення елітної академії для дівчат у столиці країни Лілонгве вартістю 15 мільйонів доларів — на розкішні автомобілі та членство в гольф-клубах.

Опоньйо, яка обіймала посаду виконавчої директорки благодійної організації, заперечувала будь-які порушення та вимагала компенсації за незаконне звільнення.

Суддя Аллан Ганс Мухоме 10 березня відхилив позов, заявивши, що заявниця «не захищала свої права належним чином», оскільки не вживала процесуальних дій понад десять років. Він також назвав заяву «легковажною, набридливою та такою, що є зловживанням судовим процесом».

Крім того, суддя вказав на технічні недоліки позову, зокрема відсутність необхідних правових норм та недостатньо оформлені присяжні заяви.

Це рішення закриває тривалий конфлікт, який свого часу загострив відносини Мадонни з Малаві — країною, звідки вона усиновила чотирьох дітей і де залишається одним із помітних благодійників.

Після того як проєкт академії було згорнуто, уряд Малаві, який тоді очолювала Джойс Банда (президентка у 2012–2014 роках), різко розкритикував Мадонну, звинувативши її в перебільшенні своєї благодійної діяльності та у прагненні отримувати особливе ставлення під час візитів до країни.

У відповідь Мадонна заявила, що засмучена тим, що Банда «вирішила поширювати неправду», і припустила, що критика була пов’язана з її рішенням звільнити Опоньйо.

Згодом співачка змінила напрям своєї благодійної діяльності в Малаві, зосередившись на підтримці громадських шкіл. Також вона профінансувала Mercy James Institute for Pediatric Surgery — першу в країні спеціалізовану дитячу хірургічну лікарню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

З’їзд суддів ухвалив новий Регламент: як зміняться правила призначення суддів КСУ та робота форуму

ХХ з’їзд суддів затвердив Регламент, який змінює механізм скликання форуму в разі бездіяльності РСУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]