Суд у Малаві відхилив 15-річний позов проти благодійної організації Мадонни

Суд визнав позов сестри колишньої президентки Малаві безпідставним та таким, що є зловживанням судовим процесом.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Високий суд Малаві відхилив позов про незаконне звільнення проти благодійної організації американської поп-зірки Мадонни, поданий сестрою колишньої президентки країни. Справа тривала 15 років і стала одним із найдовших спорів навколо діяльності неурядових організацій у країні, пише AFP.

Анджиміре Опоньйо, сестра експрезидентки Малаві Джойс Банди, оскаржувала своє усунення у 2011 році з ради директорів благодійної організації співачки Raising Malawi після звинувачень у фінансових зловживаннях.

У той час внутрішні аудити та повідомлення в медіа стверджували, що місцеві працівники витрачали кошти, призначені для амбітного проєкту Мадонни — створення елітної академії для дівчат у столиці країни Лілонгве вартістю 15 мільйонів доларів — на розкішні автомобілі та членство в гольф-клубах.

Опоньйо, яка обіймала посаду виконавчої директорки благодійної організації, заперечувала будь-які порушення та вимагала компенсації за незаконне звільнення.

Суддя Аллан Ганс Мухоме 10 березня відхилив позов, заявивши, що заявниця «не захищала свої права належним чином», оскільки не вживала процесуальних дій понад десять років. Він також назвав заяву «легковажною, набридливою та такою, що є зловживанням судовим процесом».

Крім того, суддя вказав на технічні недоліки позову, зокрема відсутність необхідних правових норм та недостатньо оформлені присяжні заяви.

Це рішення закриває тривалий конфлікт, який свого часу загострив відносини Мадонни з Малаві — країною, звідки вона усиновила чотирьох дітей і де залишається одним із помітних благодійників.

Після того як проєкт академії було згорнуто, уряд Малаві, який тоді очолювала Джойс Банда (президентка у 2012–2014 роках), різко розкритикував Мадонну, звинувативши її в перебільшенні своєї благодійної діяльності та у прагненні отримувати особливе ставлення під час візитів до країни.

У відповідь Мадонна заявила, що засмучена тим, що Банда «вирішила поширювати неправду», і припустила, що критика була пов’язана з її рішенням звільнити Опоньйо.

Згодом співачка змінила напрям своєї благодійної діяльності в Малаві, зосередившись на підтримці громадських шкіл. Також вона профінансувала Mercy James Institute for Pediatric Surgery — першу в країні спеціалізовану дитячу хірургічну лікарню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.