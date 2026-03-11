  1. У світі

Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти 19 іранських посадовців

16:17, 11 березня 2026
Посли держав-членів ЄС схвалили санкції проти 19 представників іранської влади.
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що посли країн ЄС підтримали запровадження нового пакета санкцій проти представників іранської влади.

У середу, 11 березня, посли держав-членів ЄС погодили санкції проти 19 посадовців іранського режиму та організацій, яких вважають причетними до серйозних порушень прав людини.

Каллас підкреслила, що поки триває війна в Ірані, Євросоюз захищатиме власні інтереси та притягуватиме до відповідальності тих, хто причетний до репресій усередині країни.

ЄС також надсилає Тегерану сигнал, що «майбутнє Ірану не може бути побудоване на репресіях», підкреслила Каллас.

ЄС Іран

Стрічка новин

