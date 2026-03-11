Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти 19 іранських посадовців

Посли держав-членів ЄС схвалили санкції проти 19 представників іранської влади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що посли країн ЄС підтримали запровадження нового пакета санкцій проти представників іранської влади.

У середу, 11 березня, посли держав-членів ЄС погодили санкції проти 19 посадовців іранського режиму та організацій, яких вважають причетними до серйозних порушень прав людини.

Каллас підкреслила, що поки триває війна в Ірані, Євросоюз захищатиме власні інтереси та притягуватиме до відповідальності тих, хто причетний до репресій усередині країни.

ЄС також надсилає Тегерану сигнал, що «майбутнє Ірану не може бути побудоване на репресіях», підкреслила Каллас.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.