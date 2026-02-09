  1. Публікації
12:30, 9 лютого 2026
Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.
Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу
Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що з проєкту закону буде вилучено норму, яка викликала суспільний резонанс. У попередній редакції проєкту Цивільного кодексу України (Права приватного) передбачалася можливість надавати дозвіл на шлюб з 14 років у разі вагітності чи народження дитини.

За словами Стефанчука, така норма мала захисний характер і була спрямована на забезпечення найкращих інтересів новонародженої дитини.

У понеділок, 9 лютого, на сайті Верховної Ради зареєстрували альтернативний проєкт ЦК України № 14394-1, у якому норму про шлюб з 14 років виключили.

Основні положення оновленого ЦК України:

  • Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку.
  • Шлюбний вік для жінки та чоловіка встановлюють у вісімнадцять років.
  • Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.
  • Примушування жінки та чоловіка до шлюбу заборонено.

Альтернативний проєкт Цивільного кодексу України також передбачає, що особа, яка досягла шістнадцяти років, може отримати право на шлюб за рішенням суду, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Додамо, у січні Верховна Рада представила проєкт нового Цивільного кодексу України (Права приватного), який об’єднує норми Сімейного права. Робота над документом тривала близько шести років, його обсяг становить 832 сторінки.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, до підготовки проєкту залучили 247 експертів, а робота ґрунтувалася на 29-річному професійному досвіді учасників процесу.

Втім, у суспільстві виник скандал через норму, яка передбачала можливість укладати шлюб у 14 років.  У соцмережах користувачі активно висловлювали обурення, обговорюючи цю норму як «неприйнятну», та таку, що суперечить сучасним уявленням про безпеку та права дітей.

Верховна Рада України законопроект шлюб

