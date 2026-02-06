  1. В Україні

Після критики в медіа норму про шлюб з 14 років вилучать із проєкту Цивільного кодексу

13:51, 6 лютого 2026
Із проєкту Цивільного кодексу виключать норму, яка допускала можливість укладення шлюбу з 14 років за рішенням суду.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що з проєкту закону вилучать норму, яка викликала суспільний резонанс. Мова йде про норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу.

На думку Стефанчука, така норма мала захисний характер і була спрямована на забезпечення найкращих інтересів новонародженої дитини.

Він підкреслив, що проєкт передбачав жорсткі обмеження: наявність факту народження дитини або вагітності та обов’язкове судове рішення.

Разом із тим, суспільство неоднозначно прийняло цю ініціативу.

«Робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення — за результатами дискусій — вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині.

Підсумовуючи. Цієї норми у проекті не буде», — зазначив Стефанчук.

Як раніше зауважувала «Судово-юридична газета», запропонована норма породжувала етичні та юридичні суперечності.

діти Україна шлюб цивільний кодекс Руслан Стефанчук

