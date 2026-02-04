В Україні можуть дозволити шлюб з 14 років: які зміни готують у Цивільному кодексі

Проєкт нового Цивільного кодексу пропонує зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З моменту реєстрації проєкту нового Цивільного кодексу, його щоденно розбирають по фрагментам, поступово вишукуючи нові зміни. Соцмережі сколихнула новина: проєкт нового Цивільного кодексу пропонує дозволити шлюб із 14 років. Чи це новий спосіб врегулювати складні життєві ситуації, чи по новому прописана стара норма ЦК?

Говоримо про статтю 1478 проєкту ЦК, яка визначає право на шлюб. Відповідне право мають особи протилежної статі, які досягли шлюбного віку. За заявою особи, яка досягла шістнадцятирічного віку, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам, а у разі вагітності жінки або народження нею дитини – чотирнадцятирічного віку.

Діючий Цивільний кодекс взагалі не містить такого поняття, як право на шлюб. Таке право прописано у статті 23 Сімейного Кодекса: за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Тобто, на відміну від чинного законодавства, нова редакція ЦК пропонує розширити межі виняткових випадків і опустити граничну планку мінімального віку до 14 років.

Варто зауважити, що діючий ЦК також містить інструменти захисту молодих батьків. Відповідно до ст. 35 та ст. 41 ЦК повна цивільна дієздатність надається неповнолітній особі (навіть до 16 років), якщо її записано матір’ю або батьком дитини.

Так, надання дієздатності через батьківство і право на офіційний шлюб у 14 років — це різні правові інститути. Чи буде процедура вступу до шлюбу у 14 бюрократично складною — покаже лише час і додаткові нормативно правові акти.

Пряма норма ЦК про можливість раннього шлюбу при наявності вагітності, чи дитини має свої плюси, так і мінуси. Легалізація шлюбу раннього дозволить захистити майнові та немайнові права малолітніх батьків, які вже створили сім'ю. Проте виникає і суперечність зі статтями Кримінального кодексу щодо статевих зносин з особами, які не досягли 16 річного віку. Можливість шлюбу при вагітності у 14 років може стати інструментом для уникнення кримінальної відповідальності. Якщо суд дозволяє шлюб у 14 років через вагітність, він фактично підтверджує склад злочину з боку партнера.

Запропонована норма, хоч і пропонує вирішення правового статусу малолітніх батьків, проте однозначно породжує етичні та юридичні суперечності. Хоча чинний закон вже дозволяє надавати повну дієздатність неповнолітнім батькам, шлюб у 14 років може зашкодити інтересам дитини більше, ніж захистити їх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.