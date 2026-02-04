В Украине могут разрешить брак с 14 лет: какие изменения готовят в Гражданском кодексе

Проект нового Гражданского кодекса предлагает снижение брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С момента регистрации проекта нового Гражданского кодекса, его ежедневно разбирают по фрагментам, постепенно выискивая новые изменения. Соцсети всколыхнула новость: проект нового Гражданского кодекса предлагает разрешить брак с 14 лет. Является ли это новым способом урегулировать сложные жизненные ситуации или по-новому прописанной старой нормой ГК?

Говорим о статье 1478 проекта ГК, определяющей право на брак. Соответствующее право имеют лица противоположного пола, достигшие брачного возраста. По заявлению лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам, а в случае беременности женщины или рождения ею ребенка — четырнадцатилетнего возраста.

Действующий Гражданский кодекс вообще не содержит такого понятия, как право на брак. Такое право прописано в статье 23 Семейного кодекса: по заявлению лица, достигшего шестнадцати лет, по решению суда ему может быть предоставлено право на брак, если будет установлено, что это отвечает его интересам.

То есть, в отличие от действующего законодательства, новая редакция ГК предлагает расширить границы исключительных случаев и опустить предельную планку минимального возраста до 14 лет.

Стоит заметить, что действующий ГК также содержит инструменты защиты молодых родителей. Согласно ст. 35 и ст. 41 ГК полная гражданская дееспособность предоставляется несовершеннолетнему лицу (даже до 16 лет), если оно записано матерью или отцом ребенка.

Так, предоставление дееспособности через отцовство и право на официальный брак в 14 лет — это разные правовые институты. Будет ли процедура вступления в брак в 14 бюрократически сложной — покажет только время и дополнительные нормативно-правовые акты.

Прямая норма ГК о возможности раннего брака при наличии беременности или ребенка имеет свои плюсы и минусы. Легализация раннего брака позволит защитить имущественные и неимущественные права малолетних родителей, которые уже создали семью. Однако возникает и противоречие со статьями Уголовного кодекса относительно половых сношений с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Возможность брака при беременности в 14 лет может стать инструментом для избежания уголовной ответственности. Если суд разрешает брак в 14 лет из-за беременности, он фактически подтверждает состав преступления со стороны партнера.

Предложенная норма, хоть и предлагает решение правового статуса малолетних родителей, однако однозначно порождает этические и юридические противоречия. Хотя действующий закон уже позволяет предоставлять полную дееспособность несовершеннолетним родителям, брак в 14 лет может навредить интересам ребенка больше, чем защитить их.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.